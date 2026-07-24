Pepe Cibrian recordó su etapa con cáncer y envió un importante mensaje: “Hay que hacerlo”

“Yo sabía que me iba al Hospital Alemán a hacerme rayos y para mí era como ir a Disneylandia”, sorprendió después con su declaración. Es que Cibrián veía en esa máquina la salvación de su cuerpo. “Yo cuando escuchaba el rayo, que ya te acostumbrás, puteaba a la célula, con lo cual la célula se fue a la mierda, claro, porque era el rayo y yo los que ganamos”, contó después entre risas.