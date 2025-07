Pepe Cibrián Campoy reivindica las diferencias

“La obra que escribí habla sobre su relación con el asesino, su pasado y de cómo la sociedad del mundo margina y castiga a aquellos por pensar diferente -afirma Cibrián a LA GACETA- Habla de la ‘muerte’ de todo aquel que mereció y merece ser castigado y relegado por no ser como el resto. Ser asesinado en vida. Los personajes conviven en un vínculo de amor y odio más allá del resultado final”. “Al leer a Lorca, me dieron ganas de decir algo más que sus textos; no habla de su sexualidad, sino del poder y la brutalidad de la intolerancia. Cuando escribí la obra, no pensé en interpretarla yo, pero luego sentí que decía hacerlo”, añade.