Cáncer de próstata: los síntomas que suelen pasar desapercibidos y cuándo consultar al médico

Qué es la prueba de PSA

La prueba del PSA mide la presencia de antígenos específicos de la próstata en la sangre, lo cual puede ser indicativo de cáncer. Según el Instituto Estadounidense del Cáncer, lo ideal es que los niveles de PSA sean inferiores a 4 ng/ml. Sin embargo, hay personas con niveles de PSA por debajo de este valor que tienen cáncer de próstata y muchas con niveles más altos, entre 4 y 10 ng/ml, que no lo tienen. Conocer la existencia de esta prueba es crucial para determinar si hay razones para preocuparse.