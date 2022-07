Pepe Cibrián rompió el silencio sobre el video que se filtró de su pareja con otro hombre

Por otro lado, aseguró que si bien puede llegar a perdonar, el conflicto no es ese. “Lo difícil es olvidar, es muy difícil que pueda borrarme esa imagen de mi cabeza. Conociéndolo tanto a Nahuel me parece una inconsciencia, un acto infantil, él no es mala persona: es tonto”, expresó, para luego deslizar una reflexión: “Estoy devastado, esto fue como si me pasara un tanque por encima pero trato de mostrar otro lado que tenga que ver con la ilusión (...) No sé qué me deparará la vida, en el tiempo que me queda quiero ser lo más feliz posible. No le dejo la puerta abierta a Nahuel, le dejo abierta la puerta a la vida”.