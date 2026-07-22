El fútbol tucumano se une por Juan Lubo: habrá jornada solidaria en la cancha de Central Norte

Se espera una importante presencia de público y de figuras históricas del fútbol provincial, en una jornada en la que los recuerdos, el compañerismo y la solidaridad serán los grandes protagonistas. Una vez más, el deporte demostrará que, cuando se trata de tender una mano, las camisetas quedan de lado y prevalece el compromiso de toda la familia futbolística tucumana.