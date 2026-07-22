El fútbol tucumano se une por Juan Lubo: habrá jornada solidaria en la cancha de Central Norte
Con el lema “La solidaridad nos hace más grandes”, los equipos sénior de San Martín, Atlético, Lastenia y el "Cuervo" se reúnen este viernes a beneficio del exfutbolista. Una cita en la que las camisetas quedan de lado para brindar apoyo en un momento difícil.
Este viernes, desde las 17, la cancha de Central Norte será escenario de un encuentro benéfico destinado a colaborar con Juan Lubo, reconocido exfutbolista tucumano y una persona muy querida dentro del ambiente deportivo, quien atraviesa un delicado problema de salud.
Bajo el lema "La solidaridad nos hace más grandes", participarán los equipos sénior de San Martín, Atlético Tucumán, Lastenia y Central Norte, que volverán a reunirse dentro de una cancha con un objetivo mucho más importante que el resultado deportivo: brindar apoyo y recaudar fondos para acompañar a Lubo en este difícil momento.
Se espera una importante presencia de público y de figuras históricas del fútbol provincial, en una jornada en la que los recuerdos, el compañerismo y la solidaridad serán los grandes protagonistas. Una vez más, el deporte demostrará que, cuando se trata de tender una mano, las camisetas quedan de lado y prevalece el compromiso de toda la familia futbolística tucumana.