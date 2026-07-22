DeportesFútbol

El fútbol tucumano se une por Juan Lubo: habrá jornada solidaria en la cancha de Central Norte

Con el lema “La solidaridad nos hace más grandes”, los equipos sénior de San Martín, Atlético, Lastenia y el "Cuervo" se reúnen este viernes a beneficio del exfutbolista. Una cita en la que las camisetas quedan de lado para brindar apoyo en un momento difícil.

QUERIDO. Juan Lubo dejó su huella en distintos clubes del fútbol tucumano.
QUERIDO. Juan Lubo dejó su huella en distintos clubes del fútbol tucumano.
Hace 2 Hs

Este viernes, desde las 17, la cancha de Central Norte será escenario de un encuentro benéfico destinado a colaborar con Juan Lubo, reconocido exfutbolista tucumano y una persona muy querida dentro del ambiente deportivo, quien atraviesa un delicado problema de salud.

Bajo el lema "La solidaridad nos hace más grandes", participarán los equipos sénior de San Martín, Atlético Tucumán, Lastenia y Central Norte, que volverán a reunirse dentro de una cancha con un objetivo mucho más importante que el resultado deportivo: brindar apoyo y recaudar fondos para acompañar a Lubo en este difícil momento.

El fútbol tucumano se une por Juan Lubo: habrá jornada solidaria en la cancha de Central Norte

Se espera una importante presencia de público y de figuras históricas del fútbol provincial, en una jornada en la que los recuerdos, el compañerismo y la solidaridad serán los grandes protagonistas. Una vez más, el deporte demostrará que, cuando se trata de tender una mano, las camisetas quedan de lado y prevalece el compromiso de toda la familia futbolística tucumana.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El testimonio de Alfredo Toscano sobre la ludopatía de su hijo: Debía la cuota del colegio de mi nieta
1

El testimonio de Alfredo Toscano sobre la ludopatía de su hijo: "Debía la cuota del colegio de mi nieta"

¿Qué pasó en la arenga de Messi previa a la final del Mundial? Revelan la secuencia completa
2

¿Qué pasó en la arenga de Messi previa a la final del Mundial? Revelan la secuencia completa

Acto de LLA: Lisandro Catalán presentará el plan de gobierno para Tucumán
3

Acto de LLA: Lisandro Catalán presentará el plan de gobierno para Tucumán

Confirman que el FBI incautó los celulares de Claudio Tapia y otros dirigentes de la AFA tras la final del Mundial
4

Confirman que el FBI incautó los celulares de Claudio Tapia y otros dirigentes de la AFA tras la final del Mundial

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida
5

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida

Ranking notas premium
Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo?
1

Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo?

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida
2

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida

Marcharon en Tucumán por la caída del Volver al Trabajo: La situación es terrible
3

Marcharon en Tucumán por la caída del "Volver al Trabajo": "La situación es terrible"

Cómo funciona una oferta de terrenos en una zona investigada de El Cadillal
4

Cómo funciona una oferta de terrenos en una zona investigada de El Cadillal

La Justicia amplía la investigación sobre un sanatorio y pone la lupa sobre los controles del Estado
5

La Justicia amplía la investigación sobre un sanatorio y pone la lupa sobre los controles del Estado

Más Noticias
Acto de LLA: Lisandro Catalán presentará el plan de gobierno para Tucumán

Acto de LLA: Lisandro Catalán presentará el plan de gobierno para Tucumán

Franco Colapinto recibió un reconocimiento inesperado tras el GP de Bélgica

Franco Colapinto recibió un reconocimiento inesperado tras el GP de Bélgica

Rosalía pidió disculpas tras la polémica con Argentina: Perdón, no leí lo que ponía

Rosalía pidió disculpas tras la polémica con Argentina: "Perdón, no leí lo que ponía"

¿Qué pasó en la arenga de Messi previa a la final del Mundial? Revelan la secuencia completa

¿Qué pasó en la arenga de Messi previa a la final del Mundial? Revelan la secuencia completa

Qué dice la letra de La Perla, la canción de Rosalía que desató una fuerte polémica en Argentina tras la final del Mundial

Qué dice la letra de "La Perla", la canción de Rosalía que desató una fuerte polémica en Argentina tras la final del Mundial

Qué compartió Rosalía tras la final del Mundial y por qué miles de argentinos la cuestionan

Qué compartió Rosalía tras la final del Mundial y por qué miles de argentinos la cuestionan

El testimonio de Alfredo Toscano sobre la ludopatía de su hijo: Debía la cuota del colegio de mi nieta

El testimonio de Alfredo Toscano sobre la ludopatía de su hijo: "Debía la cuota del colegio de mi nieta"

Ranking FIBA: la Selección se mantiene entre las mejores del mundo tras la última ventana

Ranking FIBA: la Selección se mantiene entre las mejores del mundo tras la última ventana

Comentarios