El emotivo mensaje de Agustina Gandolfo a Lautaro Martínez tras perder la final del Mundial

Martínez cerró el Mundial 2026 con una actuación destacada. Fue titular en cuatro encuentros y convirtió tres goles decisivos para el equipo de Lionel Scaloni, entre ellos el tanto agónico frente a Inglaterra en las semifinales que depositó a la Albiceleste en el partido decisivo. Aunque la final terminó con una dolorosa derrota frente a España, el reconocimiento de su familia dejó en claro que, puertas adentro, el valor de su esfuerzo va mucho más allá del resultado.