Copa del Mundo

El emotivo mensaje de Agustina Gandolfo a Lautaro Martínez tras perder la final del Mundial

La esposa del delantero de la Selección Argentina publicó una extensa carta en sus redes sociales luego de la caída ante España y destacó el sacrificio, la humildad y el compromiso del "Toro" durante toda la Copa del Mundo.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez.
Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez.
Hace 1 Hs

La derrota de la Selección frente a España en la final del Mundial 2026 dejó imágenes de dolor entre los futbolistas y los hinchas. Sin embargo, también dio lugar a mensajes de apoyo, como el que compartió Agustina Gandolfo para su pareja, Lautaro Martínez.

La influencer publicó una emotiva carta en sus redes sociales para destacar el esfuerzo que realizó el delantero del Inter durante toda la preparación y el desarrollo de la Copa del Mundo. Más allá del resultado deportivo y de que el atacante no sumó minutos en la final, Gandolfo remarcó que su admiración por él trasciende cualquier título.

"Te vi prepararte para este Mundial durante muchísimo tiempo. Vi todo lo que hiciste cuando nadie miraba", escribió. En ese sentido, destacó el sacrificio silencioso que implica competir en la máxima cita del fútbol y mencionó el "esfuerzo físico, la fortaleza mental, las horas de trabajo" y las constantes ganas de superarse como algunas de las virtudes que más valora de Lautaro.

También puso el foco en la personalidad del capitán del Inter. "Tenés un hambre de crecer que admiro. Una garra que me llena de orgullo y una humildad que nunca deja de sorprenderme", expresó.

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Uno de los pasajes más destacados del mensaje estuvo dedicado a la manera en que Martínez afrontó el hecho de no ingresar en la final ante España. Lejos de cualquier reclamo, Gandolfo resaltó su profesionalismo. "Callado. Siempre respetuoso. Desde el lugar que te toque, trabajando en silencio y confiando en que el esfuerzo siempre termina encontrando su momento", escribió.

Para ella, el mayor motivo de orgullo no está relacionado con los goles ni con los títulos, sino con la persona que hay detrás del futbolista. "Detrás del jugador que todos ven, hay un hombre con un corazón inmenso. Y ese es el mayor orgullo que tengo", escribió.

El mensaje concluyó con una declaración de amor y una frase que rápidamente conmovió a los hinchas argentinos. "Te admiro profundamente. Te amo con todo mi corazón. Y a pesar de esta derrota, para nosotros ya ganaste hace mucho tiempo", indicó.

Martínez cerró el Mundial 2026 con una actuación destacada. Fue titular en cuatro encuentros y convirtió tres goles decisivos para el equipo de Lionel Scaloni, entre ellos el tanto agónico frente a Inglaterra en las semifinales que depositó a la Albiceleste en el partido decisivo. Aunque la final terminó con una dolorosa derrota frente a España, el reconocimiento de su familia dejó en claro que, puertas adentro, el valor de su esfuerzo va mucho más allá del resultado.

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