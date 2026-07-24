Leandro Paredes negó un complot en la final y puso en duda su continuidad en la Selección

Resumen para apurados
- Leandro Paredes desmintió este viernes un supuesto complot en la final del Mundial 2026 para acallar rumores tras la derrota de la Selección argentina ante España.
- El mediocampista habló tras la victoria 2-0 de Boca ante O'Higgins por la Copa Sudamericana. Remarcó el orgullo por el desempeño del equipo y reconoció la superioridad rival.
- Sus palabras buscan dar por cerrada la polémica tras el subcampeonato mundial, abriendo una etapa de balance sobre su futuro y continuidad con el seleccionado nacional.
Después del triunfo de Boca por 2-0 sobre O'Higgins en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, Leandro Paredes fue consultado por las versiones que circularon tras la derrota de la selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026. El volante no esquivó el tema y fue categórico al desestimar cualquier tipo de especulación.
"Son cosas a las que nosotros no les damos bola. Somos conscientes de que hicimos un gran Mundial, pero en la final España fue superior, mereció ganar y ser campeón. Hay que felicitarlos", aseguró el mediocampista, quien volvió a vestir la camiseta de Boca luego de su participación con el seleccionado.
"No tenemos nada que aclarar", dijo Paredes
Paredes también valoró el recorrido del equipo durante la Copa del Mundo y reconoció que, más allá de la frustración por haber quedado tan cerca del bicampeonato, el plantel se fue con la tranquilidad de haber dejado todo dentro de la cancha.
"Nos queda el sabor amargo de estar tan cerca y no poder lograrlo, pero al mismo tiempo estamos orgullosos porque dimos hasta lo que no teníamos en cada partido. Creo que la gente se sintió reflejada con eso y es muy gratificante", expresó.
Por último, el volante fue contundente al referirse a las teorías que se difundieron en los días posteriores a la final. "No tenemos nada que aclarar. Jugamos una final del mundo, España fue un justo ganador y no hay nada más que eso", concluyó, con un mensaje que buscó poner fin a las especulaciones en torno a la definición del Mundial.