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Leandro Paredes negó un complot en la final y puso en duda su continuidad en la Selección

El mediocampista de Boca rechazó las versiones que surgieron después de la derrota frente a España y destacó el esfuerzo realizado por la selección argentina.

CONTUNDENTE. Leandro Paredes descartó las versiones sobre un supuesto complot en la final y aseguró que España fue un justo campeón.
CONTUNDENTE. Leandro Paredes descartó las versiones sobre un supuesto complot en la final y aseguró que España fue un justo campeón.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Leandro Paredes desmintió este viernes un supuesto complot en la final del Mundial 2026 para acallar rumores tras la derrota de la Selección argentina ante España.
  • El mediocampista habló tras la victoria 2-0 de Boca ante O'Higgins por la Copa Sudamericana. Remarcó el orgullo por el desempeño del equipo y reconoció la superioridad rival.
  • Sus palabras buscan dar por cerrada la polémica tras el subcampeonato mundial, abriendo una etapa de balance sobre su futuro y continuidad con el seleccionado nacional.
Resumen generado con IA

Después del triunfo de Boca por 2-0 sobre O'Higgins en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, Leandro Paredes fue consultado por las versiones que circularon tras la derrota de la selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026. El volante no esquivó el tema y fue categórico al desestimar cualquier tipo de especulación.

"Son cosas a las que nosotros no les damos bola. Somos conscientes de que hicimos un gran Mundial, pero en la final España fue superior, mereció ganar y ser campeón. Hay que felicitarlos", aseguró el mediocampista, quien volvió a vestir la camiseta de Boca luego de su participación con el seleccionado.

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"No tenemos nada que aclarar", dijo Paredes

Paredes también valoró el recorrido del equipo durante la Copa del Mundo y reconoció que, más allá de la frustración por haber quedado tan cerca del bicampeonato, el plantel se fue con la tranquilidad de haber dejado todo dentro de la cancha.

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"Nos queda el sabor amargo de estar tan cerca y no poder lograrlo, pero al mismo tiempo estamos orgullosos porque dimos hasta lo que no teníamos en cada partido. Creo que la gente se sintió reflejada con eso y es muy gratificante", expresó.

Por último, el volante fue contundente al referirse a las teorías que se difundieron en los días posteriores a la final. "No tenemos nada que aclarar. Jugamos una final del mundo, España fue un justo ganador y no hay nada más que eso", concluyó, con un mensaje que buscó poner fin a las especulaciones en torno a la definición del Mundial.

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