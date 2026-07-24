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Merentiel le dio el triunfo a Boca ante O'Higgins en un partido que sufrió más de la cuenta

El "Xeneize" tuvo un primer tiempo complicado. En el complemento manejó la posesión pero no pudo ampliar el marcador.

FESTEJO. Miguel Merentiel convirtió el gol que le dio la victoria al Xeneize.
FESTEJO. Miguel Merentiel convirtió el gol que le dio la victoria al "Xeneize".
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Boca Juniors venció 1-0 a O’Higgins en La Bombonera por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, con gol de Miguel Merentiel para acercarse a octavos.
  • Tras un inicio favorable al equipo chileno, Leandro Paredes asistió a Merentiel a los 43 minutos. En el complemento, Boca dominó el balón pero no logró ampliar la ventaja.
  • Con este triunfo por la mínima, el "Xeneize" definirá en Chile el pase a octavos de final con la ventaja a su favor en una serie que continúa abierta.
Resumen generado con IA

Boca Juniors dio el primer paso, aunque quedó con la sensación de que pudo haber conseguido una diferencia mayor. En una Bombonera que vivió una noche de Copa Sudamericana, el equipo de Rodolfo Arruabarrena derrotó por 1 a 0 a O’Higgins de Chile en el partido de ida de los playoffs y llegará con una ventaja mínima al encuentro de vuelta, donde definirá la clasificación a los octavos de final.

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El “Xeneize” encontró el triunfo gracias a un gol de Miguel Merentiel sobre el cierre del primer tiempo, en un encuentro que por momentos se le hizo cuesta arriba y en el que la visita estuvo muy cerca de abrir el marcador antes de que apareciera la jerarquía del conjunto de La Ribera.

Los primeros minutos fueron favorables para el equipo chileno. Apenas comenzado el partido, Francisco González desperdició una situación inmejorable al definir por encima de Álvaro Montero y enviar la pelota por encima del travesaño. Poco después, O’Higgins volvió a inquietar con un cabezazo de Luis Pavez que pasó muy cerca tras una serie de rebotes dentro del área.

Boca no encontraba circulación ni profundidad y sufría cada vez que el conjunto trasandino aceleraba. Incluso, a los 21 minutos, Martín Sarrafiore obligó a una gran intervención de Montero, que respondió con una atajada clave para sostener el empate.

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La pausa de hidratación modificó el desarrollo del encuentro. Boca comenzó a adueñarse de la pelota, Leandro Paredes tomó el control del mediocampo y el equipo ganó confianza. Esa mejora se tradujo en el marcador a los 43 minutos. Paredes filtró un pase preciso entre los defensores y Merentiel controló con categoría para definir ante la salida de Omar Carabalí y establecer el 1 a 0.

El gol le permitió al conjunto de Russo irse al descanso con tranquilidad después de un primer tiempo en el que había sufrido más de la cuenta.

En el complemento, Boca manejó la posesión y prácticamente no pasó sobresaltos defensivos, aunque volvió a evidenciar dificultades para transformar el dominio en situaciones claras de gol. O’Higgins retrocedió algunos metros y apostó a esperar algún error para lastimar de contraataque.

Las mejores oportunidades para ampliar la ventaja llegaron por intermedio de Santiago Ascacíbar, cuyo cabezazo fue despejado sobre la línea por un defensor, y de Merentiel, que por centímetros no alcanzó a conectar un centro rasante de Lautaro Blanco.

Con el correr de los minutos, el “Xeneize” administró la diferencia sin asumir demasiados riesgos. El resultado terminó siendo corto por lo realizado en la segunda mitad, aunque suficiente para viajar con ventaja a Chile.

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La noche también tuvo un capítulo especial en la previa. Sebastián Villa, de regreso en Boca, fue recibido con una fuerte silbatina cuando la voz del estadio anunció su nombre. La reacción de los hinchas dejó en evidencia el rechazo de gran parte del público hacia el delantero, marcado por su condena por violencia de género, el conflicto judicial que mantuvo con el club y las versiones que lo vincularon con River durante el último mercado de pases.

Ahora, Boca buscará completar la tarea en territorio chileno. Sabe que la serie sigue abierta, pero también que depende de sí mismo para meterse entre los mejores de la Copa Sudamericana.

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