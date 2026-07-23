Napoli presentó una camiseta inspirada en la Argentina para celebrar su centenario: el homenaje a Maradona y el guiño a Boca

Napoli presentó oficialmente una nueva camiseta alternativa inspirada en la Argentina, una edición especial que utilizará durante la temporada en la que celebrará los 100 años de su fundación. La iniciativa busca homenajear el profundo vínculo histórico y cultural entre la ciudad de Nápoles y nuestro país, una relación que, según destacó el propio club, "Diego Armando Maradona fortaleció todavía más".