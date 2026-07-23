Napoli presentó una camiseta inspirada en la Argentina para celebrar su centenario: el homenaje a Maradona y el guiño a Boca
El club italiano lanzó una nueva camiseta alternativa por sus 100 años con una campaña filmada en Buenos Aires. La casaca rinde tributo al vínculo histórico entre Nápoles y la Argentina, fortalecido por Diego Maradona, e incluye referencias a Boca y a la inmigración italiana.
Resumen para apurados
- Napoli presentó en Buenos Aires una camiseta alternativa inspirada en Argentina por su centenario, para homenajear su lazo histórico con el país y Diego Maradona.
- La casaca blanca y azul fue presentada con un video grabado en La Boca y la Plaza de Mayo, resaltando la inmigración italiana y la afinidad cultural con Boca Juniors.
- La edición especial busca estrechar lazos con la comunidad napolitana en el exterior y consolidar la histórica alianza cultural y deportiva entre Nápoles y Argentina.
Napoli presentó oficialmente una nueva camiseta alternativa inspirada en la Argentina, una edición especial que utilizará durante la temporada en la que celebrará los 100 años de su fundación. La iniciativa busca homenajear el profundo vínculo histórico y cultural entre la ciudad de Nápoles y nuestro país, una relación que, según destacó el propio club, "Diego Armando Maradona fortaleció todavía más".
El lanzamiento estuvo acompañado por una producción audiovisual realizada íntegramente en Buenos Aires. El video recorre algunos de los lugares más representativos de la capital argentina, como Caminito, La Boca, el Puente de la Mujer, la Casa Rosada y la Plaza de Mayo, reforzando la conexión entre ambas ciudades.
Uno de los escenarios elegidos fue "La Boca 5.0", la obra del artista Alfredo Segatori que recrea el tradicional conventillo y simboliza la inmigración europea que llegó al barrio porteño. De esta manera, el Napoli también hizo un guiño a Boca, otro club cuya historia está estrechamente ligada a la comunidad italiana.
Cómo es la nueva camiseta del Napoli
La nueva equipación presenta una base blanca con detalles en azul, el color característico del Napoli, acompañados por líneas finas que completan un diseño moderno.
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Entre sus principales detalles sobresalen el escudo del club junto a una representación del Golfo de Nápoles y el Vesubio en la parte frontal. Además, en la parte posterior del cuello luce la inscripción "Partenopei", una referencia a la identidad histórica de los habitantes de Nápoles.
En el aspecto técnico, la camiseta incorpora paneles de malla elástica en la espalda y debajo de las mangas para mejorar la ventilación y el rendimiento de los futbolistas durante los partidos.
Un homenaje con sello argentino
Desde el club explicaron que la camiseta pretende reconocer a los napolitanos que viven fuera de Italia y mantienen vivas sus raíces. En ese contexto, la Argentina ocupa un lugar privilegiado por la enorme comunidad de descendientes italianos y por la huella que dejó Maradona, máximo ídolo de la institución.