Guerra en Medio Oriente: las sirenas de alerta aérea atronaron la noche del Golfo

MANAMA, Barein.- Sirenas de alerta aérea y llamados a la calma marcaron la madrugada de hoy en Baréin. “La sirena ha sonado. Se invita a los ciudadanos y a los residentes a mantener la calma y dirigirse al lugar seguro más cercano”, anunció el Ministerio del Interior del país.
Baréin, sede de la Quinta Flota estadounidense, ha sido objetivo de ataques iraníes en los últimos días. Kuwait también ha soportado ataques de Irán contra sus vecinos del Golfo.
Las hostilidades se reanudaron este mes a pesar del alto el fuego y el memorando de entendimiento entre Washington y Teherán. Baréin acusa a Irán de atacar a civiles en sus ofensivas.
Ayer, los ejércitos de ambos países del Golfo dijeron que estaban respondiendo a ataques aéreos iraníes, mientras Teherán intensificaba su ofensiva de represalia en toda la región.
“Las defensas aéreas kuwaitíes están confrontando en estos momentos ataques hostiles con misiles y drones, tras la pecaminosa agresión iraní”, dijo el ejército en un comunicado.
En el reino de Baréin, el ejército dijo que sus defensas aéreas “confrontaron, interceptaron y destruyeron varios ataques aéreos traicioneros de Irán”.
Un periodista de la agencia AFP reportó que se podían escuchar explosiones en el norte de Baréin, después de que otro reportero informara que una sirena sonó en toda la capital, Manama.
En la madrugada de ayer, el ejército de Irán dijo que había atacado con drones dos bases estadounidenses en Kuwait, en respuesta a la ofensiva estadounidense contra su territorio.
Teherán dijo anteriormente que llevó a cabo “ataques a gran escala con drones kamikaze contra el depósito de municiones del ejército estadounidense en Camp Udairi y contra el sistema de radar Patriot y el radar de vigilancia aérea en la base aérea Ali Al Salem, en Kuwait”, según un comunicado difundido por los medios estatales.
Tanto Kuwait como Baréin, que albergan instalaciones militares estadounidenses, han soportado la peor parte de los ataques de la república islámica contra sus vecinos del Golfo desde que se reanudaron las hostilidades este mes, pese a un alto el fuego y la firma de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán.
Ataques contra Irán
Estados Unidos lanzó ayer una andanada de ataques contra Irán. En la octava noche consecutiva de bombardeos, Estados Unidos atacó instalaciones militares iraníes, así como de “las fuerzas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica que lanzaron ataques contra miembros de las fuerzas estadounidenses en Jordania el 17 de julio”, señaló el Mando Central de Estados Unidos para Medio Oriente (Centcom) en un comunicado.
El ejército estadounidense anunció el sábado la muerte de dos militares, los primeros desde la reanudación de las hostilidades del 7 de julio, y la desaparición de un tercero en “ataques con misiles y drones” atribuidos a Irán el viernes en Jordania.