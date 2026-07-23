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La escalada en Medio Oriente sacudió los mercados: el petróleo roza los U$S100 y el riesgo país volvió a subir

El recrudecimiento de las hostilidades entre EE. UU. e Irán desplomó las bolsas globales y disparó el precio del crudo.

Repercusiones de la jornada bursátil. ARCHIVO
Repercusiones de la jornada bursátil. ARCHIVO
Hace 33 Min

Resumen para apurados

  • La escalada bélica entre EE.UU. e Irán en Medio Oriente disparó hoy el petróleo Brent a U$S100, provocando la caída de los mercados globales y el alza del riesgo país argentino.
  • Tras 12 noches de ataques en el Estrecho de Ormuz, la fuga hacia activos seguros provocó el desplome del Nasdaq (-2,4%) y la baja en acciones y bonos de la plaza financiera argentina.
  • El encarecimiento del crudo amenaza con frenar la desinflación global, obligando a mantener tasas elevadas y proyectando mayor presión sobre las economías emergentes.
Resumen generado con IA

La renovada tensión geopolítica en Medio Oriente provocó una huida masiva hacia la calidad por parte de los inversores, lo que impactó de lleno en los activos emergentes. Ante una nueva escalada bélica que amenaza el suministro energético global, las acciones y bonos argentinos sufrieron el impacto de la aversión al riesgo, mientras el indicador de JP Morgan refleja el nerviosismo del mercado.

El petróleo al borde de los U$S100 y la incertidumbre por la IA sacuden a los mercados globales

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Un nuevo frente de guerra en el Estrecho de Ormuz

La situación militar en Oriente Próximo alcanzó un punto crítico tras 12 noches consecutivas de ataques ordenados por la Casa Blanca contra posiciones en Irán. El objetivo de Washington es neutralizar la capacidad de Teherán para bloquear el tráfico comercial en el Estrecho de Ormuz, una vía vital para el comercio mundial. Sin embargo, la respuesta iraní no se hizo esperar. La Guardia Revolucionaria reivindicó ataques contra bases estadounidenses en Kuwait y la destrucción de sistemas de defensa antiaérea en suelo jordano.

El conflicto entre EEUU e Irán golpea a los mercados y frena el rally tecnológico

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A este escenario se suma la acción de los rebeldes hutíes en Yemen, quienes intensificaron sus ataques con drones y misiles contra petroleros saudíes en el Mar Rojo. La milicia aseguró que estas acciones son una respuesta al "asedio" de Riad, mientras que el Pentágono advierte sobre represalias directas si continúan las agresiones en el paso estratégico de Bab el Mandeb.

El petróleo se dispara y presiona la inflación global

El impacto económico de la guerra fue inmediato. El crudo Brent, referencia para el mercado europeo y argentino, superó la barrera psicológica de los 100 dólares por barril por primera vez en dos meses, lo que registró un salto intradía del 6,7%. En la misma línea, el WTI estadounidense escaló más de un 5%, cotizando por encima de los 91 dólares.

Este repunte del petróleo encendió las alarmas en Wall Street, donde el índice Nasdaq encabezó las pérdidas con una caída del 2,4%. El temor de los analistas es que un combustible más caro interrumpa el proceso de desinflación global, obligando a los bancos centrales a mantener las tasas de interés elevadas por más tiempo, un escenario que históricamente castiga a los mercados emergentes como la Argentina.

Activos argentinos: entre la caída de los bonos y el refugio energético

En la plaza local, la incertidumbre se tradujo en una jornada negativa para la mayoría de los activos. El índice S&P Merval retrocedió un 1%, mientras que los ADRs de bancos argentinos en Nueva York sufrieron fuertes caídas, con el Banco Francés (-5,4%) y el Grupo Supervielle (-4,9%) a la cabeza. Esta debilidad de los títulos públicos provocó un repunte en el riesgo país, que tras haber rozado los 400 puntos básicos, volvió a tomar distancia de ese valor clave.

La única nota discordante en el panel fue el sector energético. El salto en el precio internacional del crudo actuó como un amortiguador para las petroleras locales: Vista Energy avanzó un 3,6%, mientras que YPF y Tenaris lograron sostenerse en terreno positivo. 

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