La escalada en Medio Oriente sacudió los mercados: el petróleo roza los U$S100 y el riesgo país volvió a subir

Un nuevo frente de guerra en el Estrecho de Ormuz

La situación militar en Oriente Próximo alcanzó un punto crítico tras 12 noches consecutivas de ataques ordenados por la Casa Blanca contra posiciones en Irán. El objetivo de Washington es neutralizar la capacidad de Teherán para bloquear el tráfico comercial en el Estrecho de Ormuz, una vía vital para el comercio mundial. Sin embargo, la respuesta iraní no se hizo esperar. La Guardia Revolucionaria reivindicó ataques contra bases estadounidenses en Kuwait y la destrucción de sistemas de defensa antiaérea en suelo jordano.