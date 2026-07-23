Días de lluvia y frío: las claves para secar rápido la ropa dentro de casa y sin olor a humedad

Resumen para apurados
- Expertos internacionales difunden claves para secar la ropa rápido dentro del hogar durante días fríos y evitar así la formación de hongos y malos olores.
- La OMS, la EPA y el NHS recomiendan usar centrifugado alto, ventilación cruzada, espaciado con perchas y vinagre blanco para controlar la humedad interior.
- Estas técnicas previenen el moho en espacios reducidos, garantizando prendas limpias y protegiendo la salud en los hogares durante temporadas de mal clima.
El clima adverso y los días grises suelen convertirse en un verdadero dolor de cabeza a la hora de hacer las tareas del hogar. Cuando resulta imposible tender al aire libre, secar la ropa dentro de casa se vuelve un desafío constante, especialmente en departamentos o espacios reducidos. Las altas condiciones de humedad no solo retrasan la evaporación, sino que también favorecen la aparición de aromas indeseados y difíciles de quitar en los textiles.
Para evitar estos inconvenientes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere ventilar siempre los ambientes e impedir la acumulación de vapor en los interiores. En esa misma línea, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) aconseja mantener los niveles de humedad relativa por debajo del 60 %, una medida clave para dificultar la aparición de hongos y bacterias en las prendas.
Aire en movimiento y un buen centrifugado
Una de las estrategias más simples y efectivas consiste en generar circulación constante dentro de la vivienda. Expertos consultados por The Guardian afirman que poner un ventilador cerca del tender acelera de forma notable el proceso, ya que ayuda a desplazar el vapor concentrado. Si no se cuenta con este artefacto, abrir ventanas en extremos opuestos de la casa crea una corriente cruzada muy eficaz para favorecer el secado.
Por otro lado, eliminar el exceso de agua antes de colgar las prendas marca una diferencia fundamental. Desde el National Health Service (NHS) recomiendan seleccionar el centrifugado más potente del lavarropas para que las fibras retengan la menor cantidad de líquido posible. Si el lavado es a mano, lo ideal es escurrir bien con ayuda de una toalla seca que absorba la humedad sobrante.
Espacio entre prendas y el uso estratégico de perchas
La forma en que distribuimos la ropa en el tender influye directamente en los tiempos de espera. El NHS remarca la importancia de colgar las prendas bien extendidas, evitando que se encimen. Utilizar perchas para camisas, remeras o vestidos permite que la prenda mantenga su forma y que el aire fluya libremente alrededor de toda la tela.
Desde el organismo señalan que “cuando las prendas se secan colgadas en ganchos individuales, la evaporación es más uniforme y se reduce el riesgo de que queden zonas húmedas u olores residuales”. Además, este hábito facilita enormemente el planchado posterior y previene las arrugas difíciles.
Aliados en el lavado para prevenir malos olores
El estancamiento del agua en los tejidos es la causa principal del típico aroma a encierro. Respecto a esto, la Asociación Estadounidense de Químicos y Coloristas Textiles (AATCC) advierte que la ropa no debería permanecer húmeda por más de seis horas en espacios con poca ventilación.
Para prevenirlo, sumar un chorro de vinagre blanco en el ciclo de enjuague resulta una excelente alternativa casera, ya que sus propiedades antimicrobianas neutralizan bacterias. Eso sí, desde la AATCC sugieren aplicarlo en algodón o poliéster y evitarlo en telas delicadas como la seda o la lana. Asimismo, el uso de deshumidificadores o colocar la ropa cerca de estufas —siempre a más de 50 centímetros de distancia por seguridad— ayudará a que tus prendas queden impecables a pesar del mal tiempo.