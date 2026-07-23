Días de lluvia y frío: las claves para secar rápido la ropa dentro de casa y sin olor a humedad

Para prevenirlo, sumar un chorro de vinagre blanco en el ciclo de enjuague resulta una excelente alternativa casera, ya que sus propiedades antimicrobianas neutralizan bacterias. Eso sí, desde la AATCC sugieren aplicarlo en algodón o poliéster y evitarlo en telas delicadas como la seda o la lana. Asimismo, el uso de deshumidificadores o colocar la ropa cerca de estufas —siempre a más de 50 centímetros de distancia por seguridad— ayudará a que tus prendas queden impecables a pesar del mal tiempo.