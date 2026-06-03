El Gobierno oficializó la baja de retenciones al agro: el cronograma de descuentos para cada cultivo

Se distingue entre la "cosecha fina" y la "gruesa":

Desde el jueves 4 de junio, el trigo y la cebada verán reducidas sus alícuotas para aprovechar la ventana de siembra actual. Para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo, se estableció un cronograma de rebajas paulatinas que comenzará a regir en enero de 2027.