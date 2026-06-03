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El Gobierno oficializó la baja de retenciones al agro: el cronograma de descuentos para cada cultivo

La medida beneficia de forma inmediata al trigo y la cebada, mientras que para la soja y el maíz se aplicará un esquema gradual desde 2027.

SOJA. Se iniciará una quita progresiva de las retenciones.
SOJA. Se iniciará una quita progresiva de las retenciones.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno de Argentina oficializó hoy la reducción de retenciones al agro en el Boletín Oficial para incentivar la liquidación de divisas y mejorar la competitividad.
  • La medida reduce de inmediato los aranceles de trigo y cebada, mientras que para la soja, maíz y girasol se aplicará un esquema de bajas graduales a partir del año 2027.
  • Se busca eliminar impuestos distorsivos y potenciar las exportaciones, con un costo fiscal estimado en 32 millones de dólares para lo que resta del año en curso.
Resumen generado con IA

El Gobierno nacional oficializó hoy la reducción de las retenciones para los principales complejos agroindustriales. La medida, publicada en el Boletín Oficial, busca incentivar la liquidación de divisas y simplificar el esquema impositivo del sector, aunque tendrá un costo fiscal estimado en U$S 32 millones para lo que resta del año.

Se distingue entre la "cosecha fina" y la "gruesa": 

Desde el jueves 4 de junio, el trigo y la cebada verán reducidas sus alícuotas para aprovechar la ventana de siembra actual. Para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo, se estableció un cronograma de rebajas paulatinas que comenzará a regir en enero de 2027.

El nuevo mapa de las retenciones:

1- Trigo y Cebada: la alícuota para el grano baja del 7,5% al 5,5%. Sus derivados industriales tendrán tasas de entre el 0% y el 5,5%.

2- Soja: el poroto, que hoy tributa 24%, bajará al 21% en 2027 y llegará al 15% en diciembre de 2028. El aceite de soja seguirá un camino similar, descendiendo hasta un rango de entre 11% y 14%.

3- Maíz y Sorgo: los granos pasarán del 8,5% actual al 7,5% en 2027, alcanzando el 5,5% a fines de 2028. Algunos subproductos alcanzarán el arancel cero.

4- Girasol: se fijaron reducciones escalonadas, con el aceite tributando entre 1% y 3% hacia el final del periodo.

5- Biocombustibles: se estableció retención 0% para el biodiésel de colza, cártamo y otras semillas alternativas. El biodiésel de soja bajará gradualmente del 21% al 13% para 2028.

Según los considerandos del decreto, la medida respondió a la necesidad de "fortalecer el impulso exportador" y eliminar "impuestos distorsivos" que frenan la competitividad del campo argentino.

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