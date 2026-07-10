José Luis Daza defendió el rumbo económico y anticipó medidas para facilitar el acceso al crédito

Descenso del riesgo país y el retorno a los mercados

En el plano financiero, Daza se mostró optimista respecto a la solvencia de la Argentina frente a los inversores internacionales. Con el riesgo país perforando la barrera de los 410 puntos básicos -sus niveles más bajos desde 2018-, el viceministro aseguró que la tendencia a la baja será "sostenida". Atribuyó este fenómeno a las recientes mejoras en las calificaciones crediticias otorgadas por agencias como Fitch y Standard & Poor’s.