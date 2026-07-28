Lanzan TucuLab: el programa gratuito de formación e inserción laboral para jóvenes tucumanos
La iniciativa de Grupo ROMAR y Global Shapers ofrecerá capacitación, mentorías y herramientas para facilitar el ingreso de jóvenes al mercado laboral. La inscripción ya está abierta y los cupos son limitados.
Resumen para apurados
- Grupo ROMAR y Global Shapers lanzaron en Tucumán el programa gratuito TucuLab para brindar formación e inserción laboral a jóvenes locales en el área comercial.
- La iniciativa ofrece talleres presenciales, mentoreo y vinculación directa con empresas. La inscripción online busca seleccionar participantes con vocación comercial.
- El proyecto busca reducir las barreras del primer empleo en la provincia, potenciando el talento juvenil y promoviendo la creación de puestos de trabajo formales.
Conseguir el primer empleo suele ser uno de los mayores desafíos para quienes recién empiezan a construir su camino profesional. Pensando en esa realidad, Grupo ROMAR y Global Shapers Tucumán lanzaron TucuLab, un programa gratuito que apunta a fortalecer las habilidades laborales de jóvenes tucumanos y acercarlos al mercado de trabajo.
La convocatoria ya está abierta y está destinada a personas interesadas en formarse, adquirir herramientas prácticas y desarrollar competencias vinculadas al ámbito comercial.
Según explicaron los organizadores, el objetivo es brindar un espacio de capacitación que combine aprendizaje, desarrollo profesional y oportunidades de inserción laboral.
"En ROMAR creemos que el futuro se construye generando oportunidades", señalaron desde la empresa al anunciar la iniciativa en sus redes sociales.
Qué ofrece el programa
TucuLab busca conectar a los participantes con el mundo laboral mediante distintas instancias de formación. Entre los ejes del programa se encuentran:
- Desarrollo de habilidades profesionales.
- Capacitación orientada al área comercial y ventas.
- Acompañamiento durante el proceso de aprendizaje.
- Contacto con empresas y oportunidades de inserción laboral.
Los organizadores aclararon que el programa cuenta con cupos limitados, por lo que quienes decidan postularse deberán hacerlo con compromiso e interés genuino.
Cómo es la inscripción
El formulario solicita información personal, nivel educativo, experiencia laboral —formal o informal— y preguntas vinculadas con la motivación para participar.
También se consulta si el postulante tiene interés en desarrollarse en el área comercial, cómo imagina su futuro laboral y qué habilidades considera que puede aportar al programa.
Además, será necesario adjuntar un currículum actualizado y contar con disponibilidad para asistir a encuentros presenciales en San Miguel de Tucumán.
Cómo postularse
La inscripción se realiza de manera online a través del formulario oficial de TucuLab.
Desde la organización destacaron que el propósito es seleccionar jóvenes con ganas de capacitarse y aprovechar una experiencia que puede convertirse en la puerta de entrada a su primer empleo formal.
"Juntos apostamos por el futuro, la formación y el talento joven", resumieron desde ROMAR al presentar la iniciativa.