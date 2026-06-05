El trabajo que más consiguen los jóvenes también es el más precario

Resumen para apurados
- Seis de cada diez jóvenes de 18 a 29 años en Argentina trabajan en la informalidad debido a la falta de empleo registrado y la necesidad de generar ingresos, según el INDEC.
- Esta precariedad laboral se concentra en sectores como gastronomía, comercio y plataformas digitales, donde los trabajadores carecen de aportes, obra social y estabilidad.
- Especialistas advierten que iniciar la vida laboral en la informalidad limita el crecimiento salarial a futuro, impulsando propuestas de capacitación y fomento del empleo formal.
Conseguir trabajo ya representa un desafío para miles de jóvenes argentinos. Pero entrar al mercado laboral no siempre significa estabilidad, aportes o derechos básicos. Para gran parte de quienes recién empiezan a trabajar, la realidad incluye sueldos bajos, horarios extensos y empleos sin registrar.
Según datos del INDEC y relevamientos de organismos como la OIT y CIPPEC, gran parte de los jóvenes argentinos trabaja en condiciones de informalidad. La situación afecta sobre todo a quienes dan sus primeros pasos laborales en sectores como gastronomía, comercio, servicios y plataformas digitales, donde predominan los empleos sin aportes, obra social ni estabilidad.
El problema detrás del primer empleo
La informalidad afecta especialmente a jóvenes de entre 18 y 29 años. En muchos casos, se trata de sus primeras experiencias laborales y las opciones disponibles aparecen lejos del empleo registrado.
Trabajar “en negro” implica no tener aportes jubilatorios, obra social, licencias pagas ni cobertura frente a accidentes laborales. También dificulta alquilar una vivienda, acceder a créditos o proyectar cierta estabilidad económica.
Además, muchos jóvenes cobran salarios más bajos y enfrentan jornadas variables o condiciones laborales poco claras.
Gastronomía, comercio y apps
Los especialistas señalan que algunos de los sectores con mayor presencia juvenil concentran altos niveles de informalidad. Gastronomía, comercios y trabajos vinculados a aplicaciones aparecen entre los principales ejemplos.
La necesidad de sumar experiencia laboral, junto con la falta de oportunidades formales, lleva a muchos jóvenes a aceptar condiciones precarias para poder generar ingresos.
La situación también se relaciona con las dificultades económicas que atraviesan muchas empresas para contratar personal registrado.
Un impacto que puede durar años
Expertos en empleo advierten que comenzar la vida laboral en la informalidad puede afectar las oportunidades futuras. Las trayectorias laborales precarias suelen limitar el acceso a mejores salarios y dificultan el crecimiento profesional.
Por eso distintos sectores impulsan programas de primer empleo, capacitaciones técnicas e incentivos para fomentar la registración laboral juvenil.
Una realidad que crece entre los jóvenes
Mientras el mercado laboral cambia y la incertidumbre económica sigue marcando el día a día, millones de jóvenes trabajan sin las garantías básicas de un empleo formal.
Detrás de cada estadística aparecen historias atravesadas por la necesidad de conseguir experiencia, ganar independencia y sostenerse económicamente en un contexto cada vez más difícil.