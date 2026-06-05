El trabajo que más consiguen los jóvenes también es el más precario

Según datos del INDEC y relevamientos de organismos como la OIT y CIPPEC, gran parte de los jóvenes argentinos trabaja en condiciones de informalidad. La situación afecta sobre todo a quienes dan sus primeros pasos laborales en sectores como gastronomía, comercio, servicios y plataformas digitales, donde predominan los empleos sin aportes, obra social ni estabilidad.