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Cómo conseguir un certificado gratuito de inglés para sumar a tu CV y LinkedIn

La prueba dura entre 50 y 90 minutos, está respaldada por el Marco Común Europeo de Referencia y puede realizarse desde cualquier dispositivo.

GRATIS. El EF SET permite evaluar el nivel de inglés de manera online en pocos minutos. / SHUTTERSTOCK
GRATIS. El EF SET permite evaluar el nivel de inglés de manera online en pocos minutos. / SHUTTERSTOCK
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • EF SET ofrece hoy evaluaciones de inglés gratuitas en su web para que estudiantes y profesionales validen su nivel y mejoren su currículum o perfil de LinkedIn sin costo.
  • La prueba dura entre 50 y 90 minutos y evalúa habilidades según la escala europea MCER. Más de 30 millones de personas e instituciones ya utilizan esta herramienta digital.
  • Aunque no reemplaza certificaciones como TOEFL o IELTS, representa una solución accesible y clave para destacar competencias lingüísticas ante futuros empleadores.
Resumen generado con IA

Acreditar un buen nivel de inglés puede marcar la diferencia al momento de buscar trabajo, postularse a una pasantía o aplicar a una beca. Aunque muchas certificaciones internacionales tienen costos elevados, existe una alternativa gratuita que permite demostrar conocimientos del idioma y sumar un certificado al currículum.

Se trata del EF SET (EF Standard English Test), una plataforma online que ofrece evaluaciones de inglés sin costo y entrega una certificación respaldada por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER o CEFR), el estándar internacional utilizado para medir el dominio de un idioma.

Según la plataforma, más de 30 millones de personas realizaron el examen desde 2016 y más de 4.500 instituciones educativas y 6.000 empresas utilizan sus evaluaciones.

Dos opciones de examen

El EF SET ofrece dos modalidades principales.

La primera dura 90 minutos e incluye comprensión lectora, comprensión auditiva, escritura y expresión oral. Al finalizar, el usuario recibe un certificado digital con una URL personalizada que puede incorporarse al CV o al perfil de LinkedIn.

La segunda versión demanda 50 minutos y evalúa comprensión lectora y auditiva. También entrega un certificado gratuito con el nivel alcanzado según la escala internacional del MCER.

Para quienes quieran practicar antes de rendir, la plataforma dispone además de una prueba rápida de 15 minutos, que sirve para conocer el nivel aproximado de inglés.

Cómo acceder al EF SET

El proceso es simple:

1. Ingresar al sitio oficial de EF SET (efset.org/es/)

2. Crear una cuenta gratuita.

3. Elegir la evaluación.

4. Completar el examen.

5. Descargar el certificado o compartir la URL personalizada.

Las pruebas pueden realizarse desde una computadora, una tablet o un celular con conexión a internet.

¿Sirve para reemplazar un TOEFL o un IELTS?

No. El EF SET no sustituye certificaciones como TOEFL, IELTS o los exámenes de Cambridge, que suelen ser requisitos para universidades o trámites migratorios.

Sin embargo, sí representa una herramienta útil para quienes buscan fortalecer su perfil profesional sin realizar una inversión económica. Al estar alineado con los niveles del MCER, permite acreditar conocimientos de inglés ante empleadores y sumar una certificación reconocida a LinkedIn o al currículum

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