La Cámara Federal de Casación Penal ordenó revisar la reparación para un hombre torturado

El caso se remonta al 10 de noviembre de 2022. Según quedó acreditado en el juicio, tres hombres interceptaron a la víctima en la plaza de Mercedes, en Lules, la obligaron a subir a un automóvil y la trasladaron a distintos domicilios, donde permaneció cautiva. Durante ese tiempo fue golpeada y sometida a torturas, entre ellas quemaduras con una plancha y lesiones provocadas con una pinza.