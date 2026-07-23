Juego compulsivo en Tucumán: “Ocho de cada 10 chicos tuvieron contacto con sitios de apuestas”
Resumen para apurados
- El especialista Ramiro Hernández alertó que ocho de cada diez jóvenes en Tucumán contactaron sitios de apuestas online debido al fácil acceso y la publicidad masiva.
- El problema inicia con el uso temprano de pantallas y billeteras virtuales, sumado a la proliferación de plataformas ilegales sin controles de edad ni regulación única.
- Se requiere legislación nacional con controles biométricos, educación financiera temprana y límites familiares para prevenir la ludopatía infantil antes del endeudamiento.
El avance de las apuestas online encendió una nueva alerta en Tucumán. El fácil acceso a plataformas digitales, la exposición constante a publicidad y la incorporación temprana de niños y adolescentes al mundo de las pantallas son algunos de los factores que, según especialistas, favorecen el crecimiento del juego problemático.
Ramiro Hernández, médico especialista en adicciones sin sustancias y subsecretario de Extensión Social de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), aseguró, en diálogo con LA GACETA, que en los últimos tiempos aumentaron las consultas relacionadas con el juego compulsivo y remarcó la necesidad de trabajar antes de que la situación se transforme en una adicción.
“Estos eventos masivos y relacionados con ese bombardeo de publicidad hacen que los niveles de consultas aumenten. No es un tema nuevo, pero sí es una problemática que viene creciendo desde hace tiempo”, explicó.
El especialista, que desde hace casi 20 años trabaja con niños, adolescentes y adultos con distintos tipos de consumos problemáticos, explicó que la ludopatía forma parte de las llamadas adicciones comportamentales, aquellas que no están relacionadas con sustancias.
“Además de la adicción al juego hay otras conductas problemáticas, pero la principal es la del juego. Vemos con preocupación que los números vienen aumentando”.
Según detalló, cerca del 30% de la población participa en algún tipo de apuesta, ya sea presencial u online. Dentro de ese grupo, alrededor de un 5% presenta características de ludopatía. Sin embargo, Hernández advirtió que la mirada no debe estar puesta únicamente en quienes ya desarrollaron una dependencia.
“Es importante no centrarse solamente en el ludópata, sino en los consumidores problemáticos o jugadores problemáticos. Es ahí donde debemos trabajar, en esos chicos que están empezando a jugar y todavía estamos a tiempo de prevenir”.
El primer contacto comienza con las pantallas
Para Hernández, una de las principales preocupaciones está en la edad cada vez más temprana en la que los chicos toman contacto con la tecnología.
“El problema empieza desde muy temprana edad, desde el momento en que los niños entran en contacto con las pantallas o con los celulares”, sostuvo.
El especialista explicó que, antes de llegar a las apuestas, muchos niños atraviesan experiencias digitales donde incorporan mecanismos de recompensa inmediata.
“Empiezan con juegos donde tienen gratificaciones, niveles y beneficios. Eso consolida una idea que después favorece el desarrollo de las apuestas online y los juegos en línea”.
En ese sentido, reveló un dato que considera alarmante: “Ocho de cada 10 chicos reconocen que han apostado o han tenido contacto con sitios de apuestas”.
Frente a este escenario, Hernández recomendó retrasar el acceso de los niños a dispositivos tecnológicos y acompañar el uso cuando ya forman parte de su vida cotidiana.
“No podemos dejar solos a los chicos frente a una tecnología que tiene muchísimos estímulos. La primera recomendación es retrasar ese contacto y después acompañarlos”, indicó.
El rol de las familias y los límites
El especialista remarcó que el acompañamiento familiar es una herramienta central para prevenir problemas mayores.
“Muchas veces queremos ser amigos de nuestros hijos y cometemos errores como padres. Hay que animarse a involucrarse, a preguntar qué están haciendo con los celulares, a poner límites”, expresó.
También destacó la importancia del ejemplo dentro del hogar. “Si tenemos una reunión familiar y los padres están permanentemente conectados, es muy difícil pedirles a los hijos que tengan un límite con la tecnología”.
Además, planteó la necesidad de incorporar educación financiera desde edades tempranas. “Los chicos desde los 13 años tienen acceso a billeteras virtuales. Es importante que sepan manejar el dinero, elaborar un presupuesto y entender el destino de los fondos”, sostuvo.
Más controles para las plataformas
Hernández también cuestionó las dificultades que existen para controlar el crecimiento de las plataformas ilegales de apuestas. “El principal problema es que no tenemos una legislación nacional única. Muchas provincias tienen regulaciones, pero todavía hay mucho por mejorar”, explicó.
Según indicó, una de las mayores dificultades son los sitios ilegales, que permiten el ingreso de menores sin controles adecuados. “Al hacerlo de manera ilegal, el Estado no tiene cómo controlar esas plataformas. Los chicos pueden acceder a través de contactos, incluso dentro de sus propios grupos de compañeros”.
Para los sitios legales, consideró necesarias mayores exigencias, como controles biométricos, límites de tiempo y herramientas para restringir el monto de las apuestas.
“Hay estrategias que mediante la regulación se pueden aplicar, como la posibilidad de autoexcluirse o recibir alertas sobre el tiempo y el dinero utilizado”, explicó.
“No hay que esperar a las deudas”
Para Hernández, uno de los principales problemas es que muchas familias llegan a consultar cuando la situación ya está avanzada. “El principal motivo de consulta de los familiares son las deudas. Muchas veces tengo la sensación de que hemos llegado tarde como profesionales, como familias y como sociedad”, afirmó.
Entre las señales de alerta mencionó el aislamiento, los trastornos de ansiedad, la depresión, los problemas de sueño y la caída en el rendimiento escolar.
“Esto no es una tarea individual. Es una tarea de los padres, las escuelas, los clubes y el Estado. Tenemos que trabajar todos juntos”, sostuvo.
Finalmente, pidió a las familias no sentir vergüenza y buscar ayuda ante los primeros indicios.
“Hay muchos lugares donde consultar. Está el Programa Universitario de Asistencia a las Adicciones de la UNT, la Facultad de Psicología, los dispositivos del sistema público y grupos de ayuda. Lo importante es animarse a pedir ayuda”, concluyó.