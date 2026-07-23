Juego compulsivo en Tucumán: “Ocho de cada 10 chicos tuvieron contacto con sitios de apuestas”

Ramiro Hernández, médico especialista en adicciones sin sustancias y subsecretario de Extensión Social de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), aseguró, en diálogo con LA GACETA, que en los últimos tiempos aumentaron las consultas relacionadas con el juego compulsivo y remarcó la necesidad de trabajar antes de que la situación se transforme en una adicción.