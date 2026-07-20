En Brasil endurecen las reglas de publicidad para las casas de apuestas

Investigación

El organismo de defensa del consumidor abrió una investigación por presunta publicidad abusiva, y el canal redujo ese tipo de anuncios. Para varios críticos, las restricciones son insuficientes. “Las bets no deberían ni existir”, dice Ana Clara Costa, de 21 años, vendedora en una feria de Copacabana. “Quien apuesta no es gente con estabilidad financiera sino que generalmente quiere cambiar de vida, y termina creyendo en esa propaganda engañosa. Y ahí el pobre termina más pobre”, añade.