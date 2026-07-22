YPF enfrió una posible baja de la nafta: “Todavía no llegamos al valor de equilibrio”

Resumen para apurados
- El presidente de YPF, Horacio Marín, descartó hoy en Argentina bajar el precio de las naftas porque la empresa aún no alcanzó el valor de equilibrio por la suba del crudo.
- La suba del petróleo Brent a US$93 por tensiones globales frena la rebaja. YPF aplicó un colchón de precios previo para atenuar la volatilidad internacional en los consumidores.
- Pese al contexto, YPF proyecta producir un millón de barriles diarios a fin de año y consolidar a Vaca Muerta como un proveedor energético global hacia 2031.
El presidente de YPF, Horacio Marín, descartó por el momento una baja en el precio de las naftas y explicó que la petrolera todavía no alcanzó el punto de equilibrio necesario para aplicar una reducción en los valores de los combustibles.
“Todavía no llegamos al valor de equilibrio para bajar el precio de las naftas”, afirmó Marín, quien además señaló que el reciente incremento del barril de petróleo internacional complica esa posibilidad. “Con estos precios se dilata más”, advirtió.
La cotización del crudo Brent registró este miércoles una fuerte suba y se ubicó cerca de los US$ 93 por barril, impulsada por la reactivación de las tensiones en Medio Oriente. Ese escenario impacta directamente sobre los costos del sector energético y demora el proceso de ajuste que permitiría una eventual reducción en los surtidores.
En diálogo con Radio Rivadavia, el titular de YPF explicó que durante los últimos meses las petroleras aplicaron un mecanismo para amortiguar el impacto de las variaciones internacionales. “Decidimos hacer un buffer de precios donde no subimos todo lo que había que subir y cuando bajaba compensábamos”.
Según Marín, esa estrategia permitió evitar trasladar de manera inmediata toda la volatilidad del mercado internacional a los consumidores, aunque aclaró que todavía no se alcanzó un equilibrio entre los precios locales y los costos reales del petróleo.
El futuro de Vaca Muerta y las exportaciones
Durante la entrevista, el presidente de YPF también destacó las perspectivas de crecimiento de la producción petrolera argentina y estimó que hacia fin de año el país podría alcanzar una producción cercana al millón de barriles diarios.
Además, proyectó que para 2031 o 2032 Argentina podría transformar ese volumen en una capacidad exportadora significativa. “Somos un lugar apetecible porque Vaca Muerta es una roca de calidad superior a las americanas y somos un lugar de suministro seguro”, sostuvo.
Marín consideró que los conflictos internacionales posicionaron a Argentina como un actor relevante dentro del mercado energético global. “Dados los conflictos mundiales, Argentina se convirtió en un proveedor seguro de energía”, afirmó.