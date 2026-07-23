El petróleo al borde de los U$S100 y la incertidumbre por la IA sacuden a los mercados globales

El mercado comienza a cuestionar si el retorno de estas inversiones masivas será lo suficientemente rápido para justificar el gasto. Como consecuencia, el Nasdaq Composite retrocedió un 0,55% en las operaciones previas, arrastrando consigo al S&P 500 (-0,44%) y al Dow Jones (-0,46%). La inquietud reside en que la apuesta por la IA pueda erosionar los márgenes de beneficio de las "Big Tech" en el corto y mediano plazo.