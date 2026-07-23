El petróleo al borde de los U$S100 y la incertidumbre por la IA sacuden a los mercados globales
La escalada de tensión en el Mar Rojo y el Estrecho de Ormuz dispara el precio del crudo, mientras que el agresivo gasto en Inteligencia Artificial de las grandes tecnológicas genera dudas en Wall Street.
Resumen para apurados
- Hoy los mercados globales se desestabilizaron por la suba del petróleo ante la tensión en Medio Oriente y las dudas sobre la rentabilidad de la IA en Wall Street.
- El crudo Brent rozó los U$S99 por ataques hutíes en el Mar Rojo, mientras Alphabet elevó su presupuesto de capital a U$S205.000 millones, golpeando a los índices bursátiles.
- Un bloqueo en el Estrecho de Ormuz amenaza con impulsar la inflación global, mientras los inversores vigilan si el gasto en IA erosionará los márgenes de las Big Tech.
Los mercados financieros internacionales atraviesan una jornada de alta volatilidad, presionados por dos frentes simultáneos. Una crisis energética en ciernes y el temor a una burbuja tecnológica. Mientras los precios del petróleo alcanzan máximos de un mes, al rozar la barrera psicológica de los 100 dólares, las acciones globales retroceden ante las dudas sobre la rentabilidad de las millonarias inversiones en Inteligencia Artificial (IA).
El crudo busca nuevos máximos
El precio del barril se disparó tras una serie de ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra petroleros saudíes, al elevar el temor a una interrupción masiva del suministro mundial. El conflicto se desplazó ahora hacia el estrecho de Bab el-Mandeb y el estratégico Estrecho de Ormuz, donde la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó tener el control total de la vía, advirtiendo que ningún buque podrá transitar sin coordinación previa.
Bajo este escenario de asedio naval, el crudo Brent -referencia para el mercado argentino- subió un 4,93% hasta alcanzar los U$S98,72. Por su parte, el WTI estadounidense avanzó un 4,48% para situarse en U$S90,68. La posibilidad de un bloqueo prolongado en estas rutas comerciales clave mantiene en vilo a las economías occidentales, que ya lidian con presiones inflacionarias.
El "efecto Alphabet" y las dudas sobre la disciplina fiscal en IA
A pesar de reportar resultados sólidos, Alphabet (matriz de Google) sacudió al sector tecnológico al elevar su previsión de gastos de capital para este año hasta los U$S205.000 millones. Este incremento en las proyecciones reavivó la preocupación de los inversores sobre la falta de disciplina fiscal en la carrera por dominar la Inteligencia Artificial.
El mercado comienza a cuestionar si el retorno de estas inversiones masivas será lo suficientemente rápido para justificar el gasto. Como consecuencia, el Nasdaq Composite retrocedió un 0,55% en las operaciones previas, arrastrando consigo al S&P 500 (-0,44%) y al Dow Jones (-0,46%). La inquietud reside en que la apuesta por la IA pueda erosionar los márgenes de beneficio de las "Big Tech" en el corto y mediano plazo.
Bonos al alza y caídas en Europa
La combinación de energía cara y dudas tecnológicas impactó de lleno en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., que actuaron como termómetro de la incertidumbre global con subas en todos sus tramos. En Europa, el panorama fue marcadamente bajista: el Euro Stoxx perdió un 1,09%, mientras que el DAX alemán y el CAC francés registraron caídas del 0,90% y 1,30%, respectivamente.
En contraste, los mercados asiáticos mostraron una dinámica diferente, con el Kospi surcoreano saltando un 4,40% y el Hang Seng de Hong Kong subiendo un 1,28%. Sin embargo, la atención de los operadores sigue centrada en el Atlántico, donde la evolución del conflicto en el Mar Rojo y los próximos balances corporativos definirán si el petróleo rompe finalmente el techo de los U$S100.