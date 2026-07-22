Inocencia Fiscal: Caputo presentó el nuevo proyecto y dijo que "tener los dólares bajo el colchón es un muy mal negocio"

Resumen para apurados
- El ministro Luis Caputo anunció este miércoles en Argentina el envío al Congreso de una nueva Ley de Inocencia Fiscal para incentivar la bancarización de dólares del colchón.
- La iniciativa surge tras admitir la baja adhesión a la ley vigente y atender reclamos de tributaristas sobre la falta de protección legal ante futuros cambios de gobierno.
- El Gobierno busca movilizar unos U$S 170.000 millones informales hacia el mercado financiero, impulsando la remonetización y la inversión económica a largo plazo.
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, confirmó este miércoles que el Gobierno enviará al Congreso una nueva Ley de Inocencia Fiscal con el objetivo de otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que decidan sacar los llamados "dólares del colchón" e incorporarlos al sistema financiero.
Durante una conferencia de prensa, el funcionario defendió la iniciativa y volvió a insistir en la necesidad de que los ahorros en moneda estadounidense ingresen al circuito formal de la economía.
"Para las personas, tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio. Los dólares pierden valor porque en Estados Unidos también hay inflación. Entonces, un dólar de hoy no compra lo mismo que hace 20 años. Es una muy mala decisión económica tener los dólares debajo del colchón", afirmó el ministro.
Además, expresó su confianza en que el parlamento vuelva a aprobar el proyecto porque, según aseguró, "el espíritu de la ley no cambia en absolutamente nada". En ese sentido, sostuvo que el objetivo continúa siendo permitir que quienes en el pasado se vieron obligados a mantener sus ahorros en la informalidad puedan bancarizarlos.
Durante su exposición, el ministro no hizo referencia a las tensiones que podrían surgir por las adhesiones de funcionarios al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), como el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por la Justicia por enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y dádivas.
Los cambios que busca introducir el Gobierno
La decisión de impulsar una nueva ley surgió luego de los planteos realizados por contadores, algunos de los cuales participaron de la ronda de consultas. Los especialistas advirtieron que la legislación vigente deja expuestos a los contribuyentes frente a un eventual cambio de administración en 2027.
Según tributaristas, la versión de la Ley de Inocencia Fiscal aprobada por el Congreso en diciembre presenta distintos puntos débiles. Entre ellos, remarcan los límites para ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), ya que únicamente pueden adherirse quienes registren ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio inferior a los $10.000 millones.
Además, sostienen que el aspecto más relevante es la forma en que se calcula la discrepancia significativa. Esos puntos serán corregidos en la nueva iniciativa, que también permitirá la adhesión de grandes contribuyentes, aunque sin la posibilidad de exteriorizar dólares en efectivo.
Caputo reconoció que la adhesión fue menor a la esperada
Después de varios meses de vigencia del régimen, Caputo admitió que el proyecto no alcanzó el nivel de adhesión previsto por el Gobierno.
Esa situación, explicó, se refleja en los depósitos en dólares del sector privado, que continúan alrededor de los U$S 40.000 millones, con variaciones mensuales mínimas.
Para el Ejecutivo, la Ley de Inocencia Fiscal constituye una herramienta central dentro del proceso de remonetización de la economía. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los argentinos mantienen fuera del sistema financiero unos U$S170.000 millones, recursos que, según el Gobierno, pierden valor con el paso del tiempo.
"Lo que nosotros queremos es que haya mayor inversión y la contracara es el ahorro que está, pero abajo de los colchones. Lo que nosotros necesitamos es que se vuelque al mercado financiero", sostuvo Caputo.