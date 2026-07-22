EconomíaNoticias económicas

Inocencia Fiscal: Caputo presentó el nuevo proyecto y dijo que "tener los dólares bajo el colchón es un muy mal negocio"

El ministro de Economía admitió que la iniciativa vigente no alcanzó el nivel de adhesión esperado.

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó su nuevo proyecto.
El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó su nuevo proyecto.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El ministro Luis Caputo anunció este miércoles en Argentina el envío al Congreso de una nueva Ley de Inocencia Fiscal para incentivar la bancarización de dólares del colchón.
  • La iniciativa surge tras admitir la baja adhesión a la ley vigente y atender reclamos de tributaristas sobre la falta de protección legal ante futuros cambios de gobierno.
  • El Gobierno busca movilizar unos U$S 170.000 millones informales hacia el mercado financiero, impulsando la remonetización y la inversión económica a largo plazo.
Resumen generado con IA

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, confirmó este miércoles que el Gobierno enviará al Congreso una nueva Ley de Inocencia Fiscal con el objetivo de otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que decidan sacar los llamados "dólares del colchón" e incorporarlos al sistema financiero.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario defendió la iniciativa y volvió a insistir en la necesidad de que los ahorros en moneda estadounidense ingresen al circuito formal de la economía.

"Para las personas, tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio. Los dólares pierden valor porque en Estados Unidos también hay inflación. Entonces, un dólar de hoy no compra lo mismo que hace 20 años. Es una muy mala decisión económica tener los dólares debajo del colchón", afirmó el ministro.

El Banco Central sigue comprando dólares

El Banco Central sigue comprando dólares

Además, expresó su confianza en que el parlamento vuelva a aprobar el proyecto porque, según aseguró, "el espíritu de la ley no cambia en absolutamente nada". En ese sentido, sostuvo que el objetivo continúa siendo permitir que quienes en el pasado se vieron obligados a mantener sus ahorros en la informalidad puedan bancarizarlos.

Durante su exposición, el ministro no hizo referencia a las tensiones que podrían surgir por las adhesiones de funcionarios al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), como el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por la Justicia por enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y dádivas.

Los cambios que busca introducir el Gobierno

La decisión de impulsar una nueva ley surgió luego de los planteos realizados por contadores, algunos de los cuales participaron de la ronda de consultas. Los especialistas advirtieron que la legislación vigente deja expuestos a los contribuyentes frente a un eventual cambio de administración en 2027.

Según tributaristas, la versión de la Ley de Inocencia Fiscal aprobada por el Congreso en diciembre presenta distintos puntos débiles. Entre ellos, remarcan los límites para ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), ya que únicamente pueden adherirse quienes registren ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio inferior a los $10.000 millones.

"Inocencia Fiscal II": El Gobierno busca blindar a los contribuyentes y flexibilizar el impuesto a las Ganancias

Inocencia Fiscal II: El Gobierno busca blindar a los contribuyentes y flexibilizar el impuesto a las Ganancias

Además, sostienen que el aspecto más relevante es la forma en que se calcula la discrepancia significativa. Esos puntos serán corregidos en la nueva iniciativa, que también permitirá la adhesión de grandes contribuyentes, aunque sin la posibilidad de exteriorizar dólares en efectivo.

Caputo reconoció que la adhesión fue menor a la esperada

Después de varios meses de vigencia del régimen, Caputo admitió que el proyecto no alcanzó el nivel de adhesión previsto por el Gobierno.

Esa situación, explicó, se refleja en los depósitos en dólares del sector privado, que continúan alrededor de los U$S 40.000 millones, con variaciones mensuales mínimas.

Para el Ejecutivo, la Ley de Inocencia Fiscal constituye una herramienta central dentro del proceso de remonetización de la economía. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los argentinos mantienen fuera del sistema financiero unos U$S170.000 millones, recursos que, según el Gobierno, pierden valor con el paso del tiempo.

"Lo que nosotros queremos es que haya mayor inversión y la contracara es el ahorro que está, pero abajo de los colchones. Lo que nosotros necesitamos es que se vuelque al mercado financiero", sostuvo Caputo.

Temas TucumánBuenos AiresLuis CaputoGobierno nacionalJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Inocencia Fiscal II: El Gobierno busca blindar a los contribuyentes y flexibilizar el impuesto a las Ganancias

"Inocencia Fiscal II": El Gobierno busca blindar a los contribuyentes y flexibilizar el impuesto a las Ganancias

Lo más popular
El testimonio de Alfredo Toscano sobre la ludopatía de su hijo: Debía la cuota del colegio de mi nieta
1

El testimonio de Alfredo Toscano sobre la ludopatía de su hijo: "Debía la cuota del colegio de mi nieta"

¿Qué pasó en la arenga de Messi previa a la final del Mundial? Revelan la secuencia completa
2

¿Qué pasó en la arenga de Messi previa a la final del Mundial? Revelan la secuencia completa

Acto de LLA: Lisandro Catalán presentará el plan de gobierno para Tucumán
3

Acto de LLA: Lisandro Catalán presentará el plan de gobierno para Tucumán

Confirman que el FBI incautó los celulares de Claudio Tapia y otros dirigentes de la AFA tras la final del Mundial
4

Confirman que el FBI incautó los celulares de Claudio Tapia y otros dirigentes de la AFA tras la final del Mundial

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida
5

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida

Ranking notas premium
Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo?
1

Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo?

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida
2

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida

Marcharon en Tucumán por la caída del Volver al Trabajo: La situación es terrible
3

Marcharon en Tucumán por la caída del "Volver al Trabajo": "La situación es terrible"

Cómo funciona una oferta de terrenos en una zona investigada de El Cadillal
4

Cómo funciona una oferta de terrenos en una zona investigada de El Cadillal

La Justicia amplía la investigación sobre un sanatorio y pone la lupa sobre los controles del Estado
5

La Justicia amplía la investigación sobre un sanatorio y pone la lupa sobre los controles del Estado

Más Noticias
Acto de LLA: Lisandro Catalán presentará el plan de gobierno para Tucumán

Acto de LLA: Lisandro Catalán presentará el plan de gobierno para Tucumán

Confirman que el FBI incautó los celulares de Claudio Tapia y otros dirigentes de la AFA tras la final del Mundial

Confirman que el FBI incautó los celulares de Claudio Tapia y otros dirigentes de la AFA tras la final del Mundial

Rosalía pidió disculpas tras la polémica con Argentina: Perdón, no leí lo que ponía

Rosalía pidió disculpas tras la polémica con Argentina: "Perdón, no leí lo que ponía"

¿Qué pasó en la arenga de Messi previa a la final del Mundial? Revelan la secuencia completa

¿Qué pasó en la arenga de Messi previa a la final del Mundial? Revelan la secuencia completa

La decisión que tomó Rosalía tras la polémica en Argentina por la final del Mundial

La decisión que tomó Rosalía tras la polémica en Argentina por la final del Mundial

Horóscopo chino: los cuatro signos que deberán hacer una pausa antes de terminar julio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cuatro signos que deberán hacer una pausa antes de terminar julio, según Ludovica Squirru

Qué dice la letra de La Perla, la canción de Rosalía que desató una fuerte polémica en Argentina tras la final del Mundial

Qué dice la letra de "La Perla", la canción de Rosalía que desató una fuerte polémica en Argentina tras la final del Mundial

Qué compartió Rosalía tras la final del Mundial y por qué miles de argentinos la cuestionan

Qué compartió Rosalía tras la final del Mundial y por qué miles de argentinos la cuestionan

Comentarios