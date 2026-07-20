El petróleo acecha los U$S90 por la tensión en Medio Oriente y las "Big Tech" rinden examen en Wall Street

Los mercados globales operan con cautela al inicio de una semana marcada por la volatilidad. La combinación de una escalada bélica entre Estados Unidos e Irán y la inminente publicación de resultados contables de los gigantes de Silicon Valley puso a los inversores en una posición defensiva, ante el temor de que la inflación se recaliente y el "boom" de la inteligencia artificial pierda impulso.