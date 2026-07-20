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El petróleo acecha los U$S90 por la tensión en Medio Oriente y las "Big Tech" rinden examen en Wall Street

El precio del barril de Brent volvió a rozar los U$S91, impulsado por una novena jornada consecutiva de ataques cruzados entre fuerzas estadounidenses e iraníes.

La suba del petróleo y el impacto en el consumo.
La suba del petróleo y el impacto en el consumo. FOTO TOMADA DE ELFINANCIERO.COM.MX
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Inversores globales operan con cautela en Wall Street esta semana debido al crudo Brent rozando los U$S91 por el conflicto EE.UU.-Irán y los balances de gigantes tecnológicos.
  • La tensión en el Estrecho de Ormuz encarece el crudo, mientras las tecnológicas sufren caídas previas por la exigencia de rentabilizar inversiones en inteligencia artificial.
  • Un crudo mayor a U$S100 reavivará la inflación global, mientras la competencia de firmas chinas de bajo costo amenaza los márgenes de ganancia de los líderes americanos de IA.
Resumen generado con IA

Los mercados globales operan con cautela al inicio de una semana marcada por la volatilidad. La combinación de una escalada bélica entre Estados Unidos e Irán y la inminente publicación de resultados contables de los gigantes de Silicon Valley puso a los inversores en una posición defensiva, ante el temor de que la inflación se recaliente y el "boom" de la inteligencia artificial pierda impulso.

El precio del petróleo y su impacto en julio: qué esperar sobre el precio del combustible

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Incertidumbre en Medio Oriente

El precio del barril de Brent volvió a rozar los U$S91, impulsado por una novena jornada consecutiva de ataques cruzados entre fuerzas estadounidenses e iraníes. Aunque el precio mostró una leve corrección tras los picos iniciales, la preocupación del mercado se concentra en el Estrecho de Ormuz, un punto geográfico vital por donde transita el 20% del suministro global de crudo.

Recuerdos fotográficos: 1927-1931. Lola Mora busca petróleo en Salta

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Analistas de entidades como ING y Capital Economics advierten que un conflicto prolongado no solo restringiría la oferta física de energía, sino que elevaría los costos logísticos y de seguros, trasladándose directamente a los índices de precios al consumidor. 

Conflicto en Medio Oriente: el precio del petróleo cae tras el inicio de negociaciones entre EE.UU. e Irán

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No obstante, desde Bankinter matizan que, mientras el Brent se mantenga por debajo de la barrera psicológica de los U$S100, el impacto estructural sobre la inflación global podría seguir siendo manejable.

La hora de la verdad para la IA

Más allá de la geopolítica, Wall Street se prepara para una semana definitoria. Tras un cierre semanal negativo para el Nasdaq (-4%) y un desplome del 10% en el índice de semiconductores de Filadelfia, los inversores exigen pruebas tangibles de que las millonarias inversiones en Inteligencia Artificial (IA) se están traduciendo en ingresos reales.

"Alphabet (Google) y Tesla" presentarán sus balances este miércoles, seguidos por "Intel" el jueves. El foco estará puesto en la capacidad de Alphabet para monetizar la nube y en cómo Tesla gestiona sus márgenes frente a la competencia. Una cifra por debajo de lo esperado podría profundizar la reciente toma de ganancias en un sector que, según muchos analistas, presenta valuaciones exigentes que dejan poco margen para el error.

Los riesgos en el horizonte

La hegemonía estadounidense en el campo de la IA enfrenta una presión creciente desde Asia. El reciente lanzamiento del modelo "Kimi K3" por la firma china Moonshot AI encendió las alarmas en Wall Street. Al ser modelos de código abierto y considerablemente más económicos, podrían forzar a gigantes como OpenAI (que cotiza a múltiplos de 34 veces sus ingresos) y Anthropic a reducir sus precios, erosionando sus márgenes de beneficio.

En el plano macroeconómico, la atención se desplazará hacia el Banco Central Europeo (BCE), que se reúne esta semana. Aunque se espera que mantenga las tasas de interés sin cambios, el mercado buscará señales sobre futuros recortes en un contexto donde el encarecimiento del petróleo amenaza con retrasar la convergencia de la inflación hacia el objetivo del 2%. 

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