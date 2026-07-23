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Susto en el viaje a la Luna: el comandante de Artemis II reveló la anomalía que despertó a la tripulación en plena noche

El comandante de Artemis II reveló que la tripulación de la nave Orion debió responder a una inesperada alerta durante el histórico viaje alrededor de la Luna. El episodio puso a prueba los sistemas de la misión y el entrenamiento de los astronautas.

Artemis II sufrió un imprevisto que puso a prueba en plena expedición a la orbita a la Luna
Artemis II sufrió un imprevisto que puso a prueba en plena expedición a la orbita a la Luna
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El comandante Reid Wiseman reveló que la tripulación de la nave Orion respondió a una falsa alarma de pérdida de combustible durante su misión espacial alrededor de la Luna.
  • La alerta ocurrió durante su descanso. Los astronautas verificaron de inmediato los sistemas y descartaron una fuga real, aplicando años de entrenamiento en simulaciones.
  • El incidente valida la preparación del equipo y aporta datos clave sobre la cápsula Orion para las futuras fases del programa Artemis que buscan alunizar astronautas.
Resumen generado con IA

La misión Artemis II marcó un hito en la exploración espacial al convertirse en el primer vuelo tripulado del programa Artemis y en el regreso de astronautas a las inmediaciones de la Luna más de cinco décadas después de las misiones Apolo. Sin embargo, la travesía de casi diez días a bordo de la nave Orion también estuvo marcada por un momento de tensión.

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Tras el regreso a la Tierra, el comandante de la misión, Reid Wiseman, reveló que la tripulación debió responder a una inesperada alerta relacionada con el sistema de combustible, una situación que puso a prueba tanto los equipos de la nave como el entrenamiento de los astronautas.

La advertencia sobre el combustible que puso en alerta a la tripulación

Según explicó Wiseman, el incidente ocurrió durante el período de descanso de la tripulación, cuando una señal del sistema encendió las alarmas sobre una posible falla vinculada al propelente de la nave.

Ante ese escenario, los cuatro astronautas debieron verificar de inmediato si Orion estaba sufriendo una pérdida de combustible. El propelente es esencial para controlar la orientación, la velocidad y la trayectoria de la cápsula, por lo que una fuga podría haber afectado la capacidad de realizar maniobras y garantizar un regreso seguro a la Tierra.

Finalmente, la revisión confirmó que no existía una pérdida real y que la misión podía continuar sin inconvenientes. No obstante, el episodio dejó en evidencia los desafíos que implica operar una nave espacial a cientos de miles de kilómetros del planeta, donde cada lectura de los sistemas debe analizarse cuidadosamente antes de tomar decisiones.

Artemis II, una misión diseñada para poner a prueba todos los sistemas

El comandante destacó que uno de los principales objetivos de Artemis II era evaluar el funcionamiento de la nave Orion en un viaje al espacio profundo. Por ese motivo, la aparición de comportamientos inesperados no fue considerada un fracaso, sino una oportunidad para obtener información valiosa sobre el rendimiento de la nave y la respuesta de la tripulación.

Wiseman explicó que, frente a una alerta de este tipo, actuar con rapidez es importante, pero también lo es evitar decisiones apresuradas. Según relató, la experiencia confirmó que analizar los datos con calma permitió descartar una falla grave y mantener la misión bajo control.

El astronauta también recordó que esa capacidad para responder ante situaciones imprevistas es el resultado de años de preparación. Los integrantes de la misión entrenan con simulaciones de fallas, procedimientos de emergencia y escenarios complejos para aprender a interpretar correctamente la información y mantener la calma incluso en los momentos de mayor incertidumbre.

Con estas pruebas superadas, Artemis II aportó información clave para las próximas etapas del programa Artemis, cuyo objetivo es sentar las bases para el regreso de seres humanos a la superficie lunar y futuras misiones de exploración del espacio profundo.

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