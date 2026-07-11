¿Por qué el tiempo pasa más rápido en la Luna? La NASA trabaja en un nuevo sistema horario para futuras misiones

La NASA y sus socios internacionales no buscan solo una "zona horaria", sino una escala de tiempo completamente nueva para la Luna, un sistema de medición que contemple esta velocidad temporal. Un artículo de la CNN reveló que la urgencia es tal que un memorando de la Casa Blanca instruyó a la NASA a presentar sus planes antes del 31 de diciembre de este año y a implementar el sistema para finales de 2026, coincidiendo con el esperado regreso de astronautas a la Luna. Este marco temporal será crucial para la navegación y comunicación de los futuros exploradores.