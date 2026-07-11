¿Por qué el tiempo pasa más rápido en la Luna? La NASA trabaja en un nuevo sistema horario para futuras misiones
La diferencia es de apenas 56 microsegundos por día, pero resulta clave para la navegación, las comunicaciones y los planes de establecer una presencia humana permanente en la superficie lunar.
Resumen para apurados
- La NASA desarrollará un nuevo sistema horario para la Luna hacia 2026, por orden de EE.UU., para resolver la diferencia temporal de 56 microsegundos que afecta las misiones.
- Debido a la menor gravedad lunar, los relojes allí corren más rápido. La Casa Blanca ordenó este plan, que usará redes de relojes atómicos integrados al proyecto de red LunaNet.
- Este estándar horario garantizará la precisión en navegación y telecomunicaciones lunares, sentando las bases metodológicas para futuras misiones tripuladas a Marte.
Hay un lugar donde cada segundo es diferente, donde el tiempo fluye a una velocidad ligeramente distinta a la que conocemos. Esta es la realidad que la humanidad enfrenta en su acelerado regreso a la Luna. La renovada carrera espacial, con el objetivo de establecer asentamientos permanentes, puso de manifiesto una peculiaridad fundamental: los segundos transcurren ligeramente más rápido en la superficie lunar. Específicamente, un día terrestre sería aproximadamente 56 microsegundos más corto allí, una diferencia minúscula pero que, con el tiempo, genera inconsistencias significativas para misiones de larga duración.
La NASA y sus socios internacionales no buscan solo una "zona horaria", sino una escala de tiempo completamente nueva para la Luna, un sistema de medición que contemple esta velocidad temporal. Un artículo de la CNN reveló que la urgencia es tal que un memorando de la Casa Blanca instruyó a la NASA a presentar sus planes antes del 31 de diciembre de este año y a implementar el sistema para finales de 2026, coincidiendo con el esperado regreso de astronautas a la Luna. Este marco temporal será crucial para la navegación y comunicación de los futuros exploradores.
Un desafío cósmico de la relatividad
La causa de esta disrupción temporal es la relatividad de Albert Einstein, que explica cómo la gravedad ralentiza el tiempo. Cuanto más cerca se esté de una masa gravitacional, como la Tierra, más lento transcurre el tiempo. Esta diferencia es lo que hace que, incluso en la Tierra, el tiempo sea ligeramente distinto en la cima de una montaña que en un valle. Para los astronautas, "Cuando estén navegando en relación con la Luna, el tiempo debe ser relativo a la Luna", explica Cheryl Gramling, líder de cronometraje lunar en la NASA.
Un estudio reciente, coescrito por el físico teórico Dr. Bijunath Patla, precisó que los relojes en el ecuador de la Luna funcionarían 56.02 microsegundos más rápido por día que sus pares en el ecuador terrestre. Esta precisión es vital, ya que las operaciones espaciales actuales ya lidian con las complejidades temporales usando osciladores en naves, y los relojes atómicos de los satélites GPS ya han proporcionado una base para entender estas diferencias.
La construcción de la hora lunar
En la Tierra, el Tiempo Universal Coordinado (UTC) es el estándar global, un promedio de cientos de relojes atómicos que son ajustados ocasionalmente con "segundos intercalares". Este nivel de precisión es esencial para la sociedad moderna, desde la economía hasta las comunicaciones. Kevin Coggins, de la NASA, afirma que el tiempo "es el facilitador crítico para todo".
Para la Luna, se busca medir el tiempo tal cual es, pero asegurando su relación con la hora terrestre. La implementación de este sistema implica decisiones clave: quién financiará los relojes, qué tipos se usarán (atómicos para estabilidad a largo plazo, cristal para corto plazo) y dónde se ubicarán (en órbita o en superficie). Gramling advierte: "Nunca confías en un reloj. Y nunca confías en dos relojes". La navegación, por ejemplo, requiere una sincronización de hasta decenas de nanosegundos.
No habrá zonas horarias lunares, sino una única escala de tiempo conformada por una red de relojes. Esta red será parte de LunaNet, un ambicioso proyecto de la NASA y sus aliados que funcionará como una combinación de internet y un sistema de navegación global. La colaboración internacional es fundamental, y las conversaciones con socios de EE. UU. han sido "muy, muy positivas".
Una nueva percepción del día
Más allá de la ingeniería, está la experiencia humana del tiempo. En la Luna, el ecuador experimenta aproximadamente 14 días de luz solar seguidos de 14 días de oscuridad. En el polo sur, una zona de interés para aterrizajes, existen áreas permanentemente iluminadas y permanentemente sombreadas. "Es un concepto muy, muy diferente" en la Luna, señala el Dr. Bruce Betts de The Planetary Society. "Será un desafío" para los astronautas, ya que es "una mentalidad completamente diferente".
La precisión temporal es vital no solo para la ciencia, sino para establecer toda la infraestructura de futuras misiones. Si los científicos logran establecer el tiempo correctamente en la Luna, este aprendizaje será crucial para futuras misiones más profundas en el sistema solar, como la esperada llegada a Marte.