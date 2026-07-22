Respaldan un mayor corte de biocombustibles y reclaman un "federalismo productivo"

El legislador sostuvo que uno de los principales planteos que recibió estuvo vinculado con los problemas de infraestructura y energía que limitan el crecimiento de la actividad. Entre ellos mencionó las dificultades para acceder al gas natural y la necesidad de finalizar el Gasoducto Norte. "Si no tenés una buena matriz energética, no podés desarrollarte", remarcó, al señalar que estas demandas coinciden con los temas que actualmente analiza el Congreso.