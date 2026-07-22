Política

Respaldan un mayor corte de biocombustibles y reclaman un "federalismo productivo"

Juan Brügge, presidente de la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, visita Tucumán y mantiene reuniones con empresarios. Advierte que la infraestructura energética y el fin del centralismo son claves para el desarrollo industrial del NOA.

Planta de bioetanol.
Planta de bioetanol.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El diputado Juan Brügge visitó Tucumán hoy para impulsar un mayor corte de biocombustibles y fortalecer las economías regionales frente al centralismo.
  • Recorrió la planta de bioetanol Los Balcanes y remarcó la necesidad de obras como el Gasoducto Norte para solucionar la falta de infraestructura y energía en el NOA.
  • El avance de la nueva ley de biocombustibles permitirá a las provincias fijar sus propios cortes de mezcla, reduciendo costos logísticos e impulsando la industria local.
Resumen generado con IA

El diputado nacional por Córdoba y presidente de la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, Juan Brügge, visita Tucumán para mantener reuniones con representantes del sector productivo y conocer de primera mano la realidad de las economías regionales en la provincia.

Durante su recorrida visitó el complejo industrial de Los Balcanes, del empresario Jorge Rocchia Ferro, con especial interés en la planta de bioetanol, en momentos en que el Parlamento nacional debate un nuevo régimen para los biocombustibles, entre ellos, el bioetanol con base en caña de azúcar y maíz.

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Brügge -del bloque Provincias Unidas- explicó que la recorrida le permitió observar el impacto que tiene la actividad en la región y comprender las necesidades del sector. "Ya habíamos recibido a los representantes de los biocombustibles en la comisión y nos habían explicado la importancia regional de estas plantas. Ahora pudimos verlo en vivo y en directo", afirmó.

El legislador sostuvo que uno de los principales planteos que recibió estuvo vinculado con los problemas de infraestructura y energía que limitan el crecimiento de la actividad. Entre ellos mencionó las dificultades para acceder al gas natural y la necesidad de finalizar el Gasoducto Norte. "Si no tenés una buena matriz energética, no podés desarrollarte", remarcó, al señalar que estas demandas coinciden con los temas que actualmente analiza el Congreso.

Como ejemplo, recordó la experiencia de Córdoba, donde la construcción de 3.500 kilómetros de gasoductos troncales impulsó la creación de unos 80 parques industriales. A su criterio, disponer de infraestructura energética adecuada beneficia la radicación de inversiones y mejora las condiciones para el desarrollo industrial.

En el marco de su agenda, Brügge tenía previsto un encuentro con la Federación Económica de Tucumán (FET) para relevar las problemáticas que enfrentan las empresas de la provincia. Indicó que la Comisión de Comercio de Diputados busca conocer cómo las economías regionales atraviesan la actual coyuntura económica, el impacto del comercio electrónico y las consecuencias de la apertura de importaciones sobre distintos sectores productivos.

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Respecto de los reclamos empresariales por los mayores costos logísticos y las asimetrías que enfrenta el NOA, el diputado consideró que el primer paso es escuchar y visibilizar esas demandas. "Muchas veces sienten que no son escuchados. Nuestra tarea es llevar esos planteos al Congreso, en Buenos Aires, sensibilizar al resto de los diputados y luego impulsar las medidas que correspondan", señaló.

En ese sentido, adelantó que uno de los proyectos que impulsarán será la prórroga por 10 años del régimen especial para la industria autopartista, al considerar que permite sostener la competitividad de una actividad con fuerte presencia en provincias como Tucumán, Córdoba, Santa Fe, San Luis y Buenos Aires.

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Federalismo y biocombustibles

Brügge también defendió la necesidad de avanzar hacia un "federalismo productivo", al sostener que las economías regionales han sido perjudicadas por un esquema excesivamente centralizado. “Somos partidarios del federalismo productivo, o sea, la producción tiene que ser federal. La Argentina siempre ha sido bastante unitaria”, expresó.

"Muchos de los planteos que realizan los empresarios son consecuencia de ese unitarismo productivo que tanto daño les ha hecho a las economías regionales", añadió.

En el Congresos se inició el análisis de la nueva ley de biocombustibles semanas atrás, en especial, el proyecto del gobierno de Javier Milei y presentado por la senadora Patricia Bullrich. En esa línea, el legislador aseguró que las negociaciones registran avances y confió en que próximamente pueda emitirse un dictamen favorable en el Senado y luego continuar en Diputados.

“Estamos bastante cerca. Nuestra pelea es que se le permita a cada provincia elevar el corte de mezcla (en las naftas y diésel), manteniendo los perfiles que se establece en líneas generales. Elevar el corte en cada una de las provincias va a permitir a cada jurisdicción poder programar mejor el desarrollo de una industria y tener así una mayor incidencia en los costos del combustibles en sus respectivas regiones”, finalizó.

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