SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: después de las lluvias volverá a bajar la temperatura durante la semana

Se esperan jornadas inestables y hacia el fin de semana una leve recuperación térmica. El pronóstico extendido.

OTOÑAL. Desde el SMN pronosticaron que el sol volvería a calentar la provincia a partir del jueves.
OTOÑAL. Desde el SMN pronosticaron que el sol volvería a calentar la provincia a partir del jueves. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN pronostica un descenso de temperatura y clima invernal en Tucumán para esta semana, tras registrarse lluvias y el cese del viento Zonda en la provincia.
  • El cambio ocurre tras una semana de viento Zonda y calor. Se prevén jornadas inestables con máximas de 15°C y lluvias aisladas que comenzarán a disiparse hacia el jueves.
  • Se espera una leve recuperación térmica hacia el último fin de semana de las vacaciones de invierno, alcanzando máximas de 22°C con tardes soleadas en la región.
Resumen generado con IA

Luego de una semana marcada por el viento Zonda y las elevadas temperaturas, la región volverá a atravesar condiciones climáticas más invernales, con mañanas frescas, tardes algo soleadas y con máximas más moderadas.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para hoy se espera mucha nubosidad y una temperatura máxima de 16 °C. Las precipitaciones serán leves y no se extenderían más allá del mediodía. 

Para el martes el cielo continuaría mayormente cubierto y no se descartan nuevas precipitaciones aisladas. La temperatura mínima sería de 8 °C y la máxima rondaría los 15 °C. 

El miércoles podrían repetirse las temperaturas mínimas y máximas, aunque la nubosidad comenzaría a ceder, para terminar la jornada con algo de sol por la tarde. 

Los días más cálidos serían el jueves y el viernes, que comenzarán con mínimas de 10 °C y máximas que rondarían los 18 °C y 19 °C. El SMN anuncia algo de nubosidad y tardes soleadas.

¿Cómo estará el tiempo en Tucumán durante el fin de semana?

Para el último fin de semana de las vacaciones de invierno, el SMN pronostica nubosidad variable y tardes soleadas, con temperaturas mínimas de 11 °C y máximas que llegarían hasta los 22 °C. 

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