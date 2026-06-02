¿Se suspende el frío? El inesperado cambio que el fenómeno de El Niño traerá a Tucumán

“El invierno que todos conocemos está regido por la posición del sol, es el invierno astronómico, que este año comenzará el 21 de junio a las 5.34”, indicó. Sin embargo, aclaró que desde el punto de vista meteorológico, las estaciones se organizan de otra manera: “Para la climatología, el invierno empieza el 1 de junio y termina el 31 de agosto, porque se toman meses completos con características propias de la estación”.