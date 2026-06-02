¿Se suspende el frío? El inesperado cambio que el fenómeno de El Niño traerá a Tucumán
Resumen para apurados
- El meteorólogo Cristofer Brito anunció que el 1 de junio comenzó el invierno climatológico en Tucumán, con temperaturas superiores a la media debido al fenómeno de El Niño.
- El invierno meteorológico agrupa meses completos. Las condiciones templadas e inestables actuales se deben al calentamiento del océano Pacífico por la evolución de El Niño.
- Se proyecta una temporada con temperaturas más templadas y posibles frentes fríos aislados. Hacia la primavera, el fenómeno de El Niño podría intensificar las lluvias en el país.
Aunque para muchos el invierno comienza recién el 21 de junio, lo cierto es que desde ayer ya rige el llamado “invierno climatológico”. Así lo explicó a LA GACETA el observador del Servicio Meteorológico, Cristofer Brito, quien detalló las diferencias entre las formas de medir las estaciones y adelantó cómo será la temporada en Tucumán.
“El invierno que todos conocemos está regido por la posición del sol, es el invierno astronómico, que este año comenzará el 21 de junio a las 5.34”, indicó. Sin embargo, aclaró que desde el punto de vista meteorológico, las estaciones se organizan de otra manera: “Para la climatología, el invierno empieza el 1 de junio y termina el 31 de agosto, porque se toman meses completos con características propias de la estación”.
En ese sentido, Brito remarcó que este criterio se aplica a todo el año. “Lo mismo ocurre con la primavera, que para la meteorología abarca septiembre, octubre y noviembre”, precisó.
En cuanto a las perspectivas para Tucumán, el especialista adelantó que se espera un invierno con temperaturas por encima de los valores habituales. “En promedio, vamos a tener mínimas superiores a los 6 u 8 grados y máximas por encima de los 18 o 21 grados”, señaló. No obstante, aclaró que esto no impide la ocurrencia de episodios de frío intenso: “Puede haber ingresos de aire polar que hagan descender las temperaturas a 2 o 3 grados de manera puntual”.
Según explicó, una de las claves de este comportamiento está en la evolución del fenómeno de El Niño, que se está desarrollando en el océano Pacífico ecuatorial. “Las aguas se están calentando rápidamente y eso modifica la circulación atmosférica, favoreciendo el ingreso de vientos del norte y limitando el aire frío del sur”, detalló.
Brito agregó que este fenómeno podría intensificarse hacia la primavera y el verano, con precipitaciones por encima de lo normal en gran parte del país. “Se espera que entre julio y agosto ya esté consolidado”, indicó, aunque subrayó que estos pronósticos se ajustan de manera constante.
En el corto plazo, el especialista anticipó una semana dominada por la nubosidad y la inestabilidad en Tucumán. “Vamos a tener cielos mayormente cubiertos, con presencia de neblinas, lloviznas intermitentes y alta humedad”, describió. Las lluvias, aclaró, no serán continuas, sino variables a lo largo del día.
Estas condiciones podrían extenderse hasta el fin de semana. “Entre el domingo y el lunes podría ingresar un frente frío que limpie la humedad y permita una mejora temporaria del tiempo”, adelantó, aunque advirtió que aún falta para confirmar esa tendencia.
Mientras tanto, la recomendación es clara: abrigarse y prepararse para días grises, con poco sol y ambiente húmedo, en el inicio de un invierno que, al menos en promedio, será más templado de lo habitual.