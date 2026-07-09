El brote de ébola se acelera en República Democrática del Congo: se registran más de 500 muertes

Otro de los avances es el inicio, el 2 de julio, de un ensayo clínico para evaluar posibles tratamientos contra el virus Bundibugyo del ébola, para el cual actualmente no existe una vacuna ni una terapia específica aprobada. El estudio analizará la eficacia del anticuerpo monoclonal MBP134 y del antiviral remdesivir, administrados por separado o en combinación. Según la OMS, ya hay disponibles más de 1.200 dosis para el tratamiento de pacientes.