Campaña “anti-Messi”: por qué el caso expone la vulnerabilidad de todos en las redes

La indignación, el conflicto y la sorpresa captan la atención mucho más que la precisión. Los datos y la argumentación tienen todas las de perder en la lógica de las redes, según un estudio realizado por el prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). Sus expertos analizaron más de 120.000 afirmaciones compartidas por aproximadamente 3 millones de personas en Twitter durante un período de once años y detectaron que las noticias falsas se propagaban más lejos, más rápido, con mayor profundidad y de forma más amplia que las verdaderas.