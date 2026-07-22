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Campaña “anti-Messi”: por qué el caso expone la vulnerabilidad de todos en las redes

Una publicación en X se viralizó por explicar cómo operan las campañas de desprestigio. Además, expone cómo estamos expuestos a la lógica algorítmica.

Lionel Messi. Foto AFP
Lionel Messi. Foto AFP
Pablo Hamada
Por Pablo Hamada Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Una analista expuso recientemente en redes sociales cómo una campaña de desprestigio atacó a Lionel Messi, ya que los algoritmos priorizan la indignación sobre la verdad.
  • El informe cita al MIT para explicar cómo las noticias falsas se viralizan un 70% más rápido mediante la manipulación del sesgo de confirmación y la falta de contexto.
  • El caso alerta sobre la vulnerabilidad global ante la desinformación algorítmica, la cual amenaza la percepción pública en temas clave como política, guerras o economía.
Resumen generado con IA

La indignación, el conflicto y la sorpresa captan la atención mucho más que la precisión. Los datos y la argumentación tienen todas las de perder en la lógica de las redes, según un estudio realizado por el prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). Sus expertos analizaron más de 120.000 afirmaciones compartidas por aproximadamente 3 millones de personas en Twitter durante un período de once años y detectaron que las noticias falsas se propagaban más lejos, más rápido, con mayor profundidad y de forma más amplia que las verdaderas.

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Estos son algunos de los pilares argumentativos que hicieron que un posteo en X (ex Twitter) se hiciera viral en las últimas horas y que tuvo como protagonista a Lionel Messi. La cuenta @therosieum, perteneciente a una usuaria experta en publicidad y datos (y fanática de Messi) analizó cómo comenzó una campaña en contra del capitán de la selección argentina y que tuvo su momento más intenso durante el Mundial.

Según la analista, la mejor reputación del astro futbolístico fue en diciembre de 2022, cuando “todo el planeta celebró que Messi levantara la Copa del Mundo”. Pero las conversaciones de redes sociales comenzaron a cambiar en 2026 para descender su buena imagen hasta la de “villano”.

Cómo cambiaron los comentarios sobre Messi en las redes sociales. Traducción de la publicación de @therosieum Cómo cambiaron los comentarios sobre Messi en las redes sociales. Traducción de la publicación de @therosieum

Según expone la experta en su artículo, que llegó a tener más de 18 millones de visualizaciones en 48 horas, Messi es un claro ejemplo de cómo la lógica de las redes puede cambiar la percepción de una figura pública. Para la autora, nada cambió en Messi, ni en su juego. Lo que cambió es la opinión pública y la distribución sobre su figura. Es decir, los algoritmos detrás de Instagram y TikTok operaron para que los comentarios que calificaban a Messi como villano funcionaran mejor.

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Cómo funciona una campaña de desprestigio

Según la explicación de Rosie, las campañas de desprestigio no comienzan con una mentira, sino con algo real pero con poco contexto. A partir de esa publicación entra en acción el algoritmo de la red que evalúa su potencial de viralización. Al fin de cuentas, en las plataformas se compite por la atención, y en la primera etapa se filtran los contenidos que pueden tener más interacciones.

Cómo funciona la distribución en redes sociales. Traducción de la publicación de @therosieum Cómo funciona la distribución en redes sociales. Traducción de la publicación de @therosieum

Luego ya funciona la lógica social. Los algoritmos se sirven de los prejuicios o las ideas preestablecidas que tengan los usuarios para expandirse. La publicación encuentra en la autoconfirmación el trampolín para crecer en escala y la noticia falsa es validada por la comunidad.

Aquí es justamente donde opera la velocidad de expansión estudiada por el MIT. Según el estudio, las falsedades tienen un 70% más de probabilidad de ser compartidas que la verdad. Las emociones operan como combustible para llegar a más usuarios y los argumentos quedan rezagados.

El estudio del MIT para verificar cómo viajan las noticias falsas. Traducción de la publicación de @therosieum El estudio del MIT para verificar cómo viajan las noticias falsas. Traducción de la publicación de @therosieum

Rosie cita además a Walter Lippmann, quien en 1922,  argumentó que la gente no responde directamente a la realidad, sino a las “imágenes en su cabeza". Su estudio estaba centrado en diarios impresos, cuando hoy esa respuesta se produce en segundos por efecto de los algoritmos.

¿Qué pasó en la arenga de Messi previa a la final del Mundial? Revelan la secuencia completa

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Pero ahora el estudio de Lippmann encuentra no solo la complejidad de los algoritmos, sino también de la inteligencia artificial generativa y su capacidad para generar nuevo contenido. Lo que antes llevaba días, ahora se puede generar en segundos. Artículos o videos confirman lo que los psicólogos llaman “el efecto de verdad ilusoria” y que según Rosie, produce que las personas tienden a creer que algo es verdad por efecto de repetición. Incluso cuando todo parece ser falso. “Un solo clip rara vez cambia la opinión de alguien. Decenas de clips similares, repetidos durante días o semanas, se vuelven familiares poco a poco”, señala la autora.

La vulnerabilidad de todos en las redes

El estudio del caso Messi en las redes no es un caso aislado. Pero sí es significativo por el peso que tiene el jugador argentino y por ser una de las figuras deportivas con mayor archivo en la historia del deporte. El cambio de distribución de su figura refleja cuán rápida y efectiva puede ser una campaña de desprestigio basada en la mentira y que puede afectar a cualquiera.

La autora de la publicación en X sentencia su artículo con este párrafo:

“Si internet puede cambiar la reputación del que probablemente sea el futbolista más documentado de la historia, imagínense lo que puede hacer en situaciones donde no hay veinte años de grabaciones disponibles para que la gente las revise: política, guerras, negocios o personas de las que nunca has oído hablar. En esos casos, la narrativa suele convertirse en la única versión que la mayoría de la gente llega a conocer.”

La campaña anti-Messi quizás culmine en los próximos días. El regreso del capitán sin la Copa calmará los sentimientos en las redes, pero los algoritmos no cambiarán. Al contrario, reforzarán lo que los expertos denominan como “sesgo de confirmación”, ese mecanismo mental por el cual tendemos a valorar la evidencia según se ajuste o no a nuestras creencias previas, en lugar de evaluarla de forma objetiva.

La publicación de @therosieum La publicación de @therosieum

Los algoritmos se nutren de esos sesgos y expanden el catálogo de contenidos que tienen a su disposición. Por eso, el caso de Messi puede servir para poner en pausa nuestras propias ideas de la supuesta campaña anti-Argentina o las teorías conspirativas. De repente, estamos en un momento de gran indignación y hay que saber, como lo demuestran diversos  análisis, que ese sentimiento cotiza más alto que la verdad.

La desinformación no es solo un problema de verificación de datos, sino de diseño algorítmico. Las emociones justamente son instrumentalizadas por las plataformas para reforzar creencias que lo único que hacen es entramparnos. La mejor estrategia, en estos tiempos, puede ser la pausa o la búsqueda de otras preguntas, que intenten buscar algo de reflexión antes de hacer clic inmediato en compartir.



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