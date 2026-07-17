Tiene atmósfera, temperatura ideal y posible agua líquida: científicos encontraron un planeta que sería capaz de albergar vida

Un escudo de gravedad y tranquilidad estelar

El secreto de su supervivencia parece radicar en una combinación de astrofísica y fortuna planetaria. Con 1,73 radios terrestres y una masa 5,6 veces mayor que la de nuestro planeta, su imponente gravedad superficial le otorga una ventaja crucial para retener los gases más pesados. Además, su estrella anfitriona, LHS 1140, es una enana roja antigua y notablemente tranquila en comparación con otras de su tipo. Aunque emite la radiación justa para hacer que el helio se escape, es lo suficientemente pacífica como para no haber desintegrado la atmósfera por completo, a diferencia de lo que ocurrió con su vecino más cercano y caliente, LHS 1140c, que no mostró rastro alguno de gas.