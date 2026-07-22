Protestas de la CGT: hubo incidentes en Avellaneda y se espera una movilización hacia el Congreso

Resumen para apurados
- La CGT y movimientos sociales protestan hoy con incidentes en Avellaneda y una marcha al Congreso contra las medidas económicas y recortes del Gobierno de Milei.
- Tras choques en Puente Pueyrredón por el protocolo antipiquetes, el conflicto nacional incluye manifestaciones simultáneas en Rosario, Mar del Plata y accesos a CABA.
- La movilización vespertina al Congreso buscará unificar reclamos sindicales. Dirigentes advierten que el ajuste y la crisis alimentaria ponen en riesgo la paz social.
El clima de conflictividad social escaló durante la jornada de protesta nacional impulsada por las centrales obreras y movimientos sociales. El epicentro de la tensión temprana se situó en la zona sur del Conurbano, donde los intentos de las columnas por avanzar hacia la Capital Federal derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Mientras la movilización principal se prepara para converger esta tarde frente al Congreso de la Nación, el conflicto se replicó en puntos neurálgicos como Rosario, Mar del Plata y diversos accesos a la Ciudad de Buenos Aires.
Choques en el Puente Pueyrredón y focos de conflicto en el interior
Desde las 10.30, la avenida Hipólito Yrigoyen en Avellaneda se convirtió en un escenario de disputa. Manifestantes de agrupaciones de izquierda y movimientos sociales intentaron trasponer el cordón policial para acceder al Puente Pueyrredón, lo que generó forcejeos y momentos de violencia.
Bajo la estricta aplicación del protocolo antipiquetes, las fuerzas federales buscaron impedir el corte total del acceso clave que conecta el sur con la Ciudad de Buenos Aires.
La protesta, sin embargo, no es exclusiva del AMBA. En simultáneo, se registraron concentraciones masivas en las zonas céntricas de Rosario y Mar del Plata, además de cortes parciales en Puente Saavedra y Ciudadela, reflejaron un malestar contra las medidas económicas del Gobierno nacional.
"Esclavitud moderna" y unidad de los sectores
En el corazón de la movilización en Avellaneda, el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, hizo un enfático llamado a la convergencia de todos los sectores sindicales y sociales. "Debemos empujar una unidad de los trabajadores para frenar esta barbaridad de Milei", sostuvo el dirigente, quien subrayó que el reclamo no distingue entre jubilados, despedidos y trabajadores de la economía popular.
Belliboni puso el foco en la crítica situación de los comedores comunitarios y la licuación de los ingresos. "Estamos hablando de compañeros que cobran $78.000; si no les pagan un salario digno por sus tareas sociales, estamos ante trabajadores esclavos", denunció.
Además, lanzó duras críticas hacia otros referentes sociales, acusándolos de inacción frente a la emergencia alimentaria que atraviesan los barrios más postergados.
La marcha al Congreso y la advertencia por la paz social
Por la tarde, el eje de la protesta se trasladará a la Plaza de los Dos Congresos. Allí, los movimientos sociales se sumarán a la marcha en defensa de los jubilados y en rechazo a la baja del programa "Volver al Trabajo". Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, advirtió sobre la fragilidad del clima social en un contexto de pobreza creciente.
“Está en riesgo la paz social porque los pibes empiezan nuevamente a tener que chupar cartón para sobrevivir”, afirmó Gramajo con crudeza. Desde la conducción de los movimientos populares señalaron que el recorte de programas sociales no solo afecta al beneficiario individual, sino que representa un "golpe a la economía de los barrios".