Protestas de la CGT: hubo incidentes en Avellaneda y se espera una movilización hacia el Congreso

La marcha al Congreso y la advertencia por la paz social

Por la tarde, el eje de la protesta se trasladará a la Plaza de los Dos Congresos. Allí, los movimientos sociales se sumarán a la marcha en defensa de los jubilados y en rechazo a la baja del programa "Volver al Trabajo". Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, advirtió sobre la fragilidad del clima social en un contexto de pobreza creciente.