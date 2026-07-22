Jubilados con respaldo: marcharán junto la CGT

Con el aumento de julio, la jubilación mínima pasó de $403.302,81 a aproximadamente $411.989. Si se le suma el bono extraordinario de $70.000, congelado en su monto desde el inicio de la gestión de Javier Milei, ningún jubilado que perciba el haber mínimo cobrará menos de $481.989. La adhesión de la CGT, las dos CTA y la UTEP a la marcha de este miércoles, programada para las 15, se definió en la reunión que mantuvieron las organizaciones el 7 de julio, donde trazaron un plan de lucha “que haga frente a la crisis económica y productiva orquestada por el gobierno nacional”.