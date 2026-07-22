Política

Jubilados con respaldo: marcharán junto la CGT

El calendario determinó que este 22 de julio sería la primera medida entre los reclamos.

Jubilados con respaldo: marcharán junto la CGT
Hace 5 Hs

La marcha semanal de los jubilados al Congreso de la Nación contará este miércoles con la adhesión de los sindicatos y de los piqueteros. Es que la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos ramas de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se sumarán al reclamo para exigir un aumento de los haberes previsionales y le darán músculo político a la movilización.

La CGT vuelve a las calles: cuáles son los reclamos

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Con el aumento de julio, la jubilación mínima pasó de $403.302,81 a aproximadamente $411.989. Si se le suma el bono extraordinario de $70.000, congelado en su monto desde el inicio de la gestión de Javier Milei, ningún jubilado que perciba el haber mínimo cobrará menos de $481.989. La adhesión de la CGT, las dos CTA y la UTEP a la marcha de este miércoles, programada para las 15, se definió en la reunión que mantuvieron las organizaciones el 7 de julio, donde trazaron un plan de lucha “que haga frente a la crisis económica y productiva orquestada por el gobierno nacional”.

La CGT confirmó la movilización del 22 de julio: nueva etapa del plan de lucha contra el gobierno nacional

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El calendario determinó que este 22 de julio sería la primera medida entre los reclamos. Se espera que el 7 de agosto se movilicen en conmemoración del Día de San Cayetano y, semanas más tarde, protesten frente al Ministerio de Economía. A partir de esta convocatoria, ATE, el gremio que nuclea a los estatales, anunció que también marchará mañana al Congreso “para exigir un urgente aumento de las jubilaciones y el cese de las políticas de ajuste”.

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