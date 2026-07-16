Tragedia en El Colmenar: dos niños murieron tras un choque entre una moto y un colectivo

Un trágico accidente de tránsito ocurrió este jueves en El Colmenar, donde dos niños de ocho y cuatro años murieron mientras viajaban junto a su madre en una moto, que chocó contra un colectivo.
Según informaron las autoridades policiales a LA GACETA, la madre conducía el rodado al momento del impacto. Como consecuencia del violento siniestro, los dos menores fallecieron.
Las circunstancias en las que ocurrió el choque aún no fueron establecidas y son materia de investigación. Las autoridades indicaron que será el resultado de las pericias el que permita determinar cómo se produjo el accidente.
Investigación en el lugar del siniestro
Tras el hecho, efectivos policiales y personal correspondiente trabajaron en la zona para llevar adelante las tareas investigativas.
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