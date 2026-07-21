Pedro Pascal quedó en el centro de la polémica tras un "Me gusta" a un posteo que celebraba la derrota de la Selección Argentina
El actor chileno fue cuestionado en redes sociales luego de que su cuenta apareciera entre quienes dieron "Me gusta" a una publicación que celebraba la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026.
Resumen para apurados
- El actor Pedro Pascal generó polémica en redes tras la final del Mundial 2026 por darle "Me gusta" a un posteo que celebraba la derrota de la Selección Argentina ante España.
- La viralización de capturas provocó críticas de hinchas argentinos hacia el actor, quien no hizo declaraciones, en un clima de tensión que afectó a otras figuras internacionales.
- El episodio refleja la sensibilidad de las redes sociales tras la final del Mundial y cómo las interacciones digitales de celebridades impactan en su imagen pública en la región.
El actor chileno Pedro Pascal quedó envuelto en una polémica en redes sociales luego de que usuarios argentinos advirtieran que su cuenta oficial había marcado con un "Me gusta" una publicación de Instagram relacionada con la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 frente a España.
La situación generó una ola de comentarios en plataformas como X e Instagram, donde numerosos usuarios expresaron su descontento y cuestionaron al protagonista de exitosas series y películas de Hollywood.
La publicación que generó la polémica
La controversia comenzó cuando se viralizó una captura de pantalla que mostraba el supuesto "Me gusta" de Pedro Pascal en una publicación de Instagram.
El video mostraba a varias personas bailando mientras el texto sobreimpreso decía: "Gente negra viendo perder a Argentina", en alusión a la derrota del seleccionado argentino en la final del Mundial.
La publicación se difundió en medio de un clima de fuerte tensión en las redes sociales, donde, tras el partido decisivo, circularon mensajes, memes y comentarios de distinto tono sobre el resultado deportivo.
La reacción de usuarios argentinos
Luego de que la imagen se viralizara, cientos de usuarios argentinos dejaron comentarios en las publicaciones del actor manifestando su malestar.
Entre los mensajes más compartidos aparecieron críticas como:
"No pises nunca más Argentina".
"Qué vergüenza sumarse a este tipo de publicaciones".
"Ni olvido ni perdón a los que alimentan el odio".
Otros usuarios, en cambio, pidieron cautela y señalaron que un "Me gusta" en redes sociales no necesariamente implica una adhesión al mensaje completo de una publicación o incluso podría haber sido retirado posteriormente.
Pedro Pascal no hizo declaraciones
Hasta el momento, Pedro Pascal no realizó comentarios públicos sobre la controversia ni explicó el motivo del "Me gusta" que generó la discusión.
El episodio se suma a otras polémicas surgidas después de la final del Mundial 2026, en las que distintas figuras internacionales quedaron en el centro del debate por publicaciones vinculadas con la derrota de Argentina.
En los últimos días también recibieron críticas la cantante Rosalía, por compartir un video de Mia Khalifa que celebraba el triunfo de España, y el actor Samuel L. Jackson, luego de que se viralizaran declaraciones sobre el comportamiento de algunos hinchas argentinos.
Qué se sabe hasta ahora
Por el momento, no existe ninguna declaración oficial de Pedro Pascal sobre el episodio. La controversia se sostiene en las capturas de pantalla y en la repercusión que tuvo el supuesto "Me gusta" entre usuarios de redes sociales.
En ese contexto, la discusión se desarrolló principalmente en el ámbito digital, donde el tema rápidamente se convirtió en tendencia entre los usuarios argentinos tras la final del Mundial 2026.