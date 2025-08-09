El drástico cambio físico de Pedro Pascal que lo llevó al borde de la depresión

En los últimos años, Pedro Pascal aceptó darle vida a personajes que le requirieron de un esfuerzo físico extenuante, que incluso fueron un reto para su edad. Pero uno de las apuestas más exigentes le llegaría con su debut en Marvel, la franquicia de superhéroes donde el chileno se incorporó como uno de Mr. Fantástico en el estreno de "Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos". Su entrenador, Jason Walsh, comentó cuáles fueron los desafíos que el intérprete se puso al hombro.