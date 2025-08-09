 El drástico cambio físico de Pedro Pascal que lo llevó al borde de la depresión
Secciones
EspectáculosFamosos

El drástico cambio físico de Pedro Pascal que lo llevó al borde de la depresión

Pedro Pascal bajó 11 kilos en el último tiempo con papeles físicamente extenunantes, con su momento crítico en "Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos"

Pedro Pascal y un desafío físico extenuante.
Hace 1 Hs

Pedro Pascal no es solo uno de los actores más reconocidos de Hollywood, que además sumó cuatro nominaciones al premio Emmy y se convirtió en un fenómeno mundial. También es un artista que acepta desafíos y que en último tiempo decidió llevar su cuerpo al límite, interpretando papeles que le obligaron a transformar su físico drásticamente y también lo llevaron al borde de abandonarlo todo.

¿Enamorada? Aseguran que Zaira Nara comenzó una relación con un reconocido actor uruguayo

¿Enamorada? Aseguran que Zaira Nara comenzó una relación con un reconocido actor uruguayo

En los últimos años, Pedro Pascal aceptó darle vida a personajes que le requirieron de un esfuerzo físico extenuante, que incluso fueron un reto para su edad. Pero uno de las apuestas más exigentes le llegaría con su debut en Marvel, la franquicia de superhéroes donde el chileno se incorporó como uno de Mr. Fantástico en el estreno de "Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos". Su entrenador, Jason Walsh, comentó cuáles fueron los desafíos que el intérprete se puso al hombro.

Papeles extenuantes

Como lo habría hecho con Matt Damon en la película de acción "La Gran Muralla" de 2014, Walsh se encargó del acondicionamiento físico de Pascal para el estreno de Marvel de 2025. La relación entre ambos se convirtió en un vínculo de admiración mutua. "Tuvimos química al instante", declaró Walsh a USA TODAY.

El trabajo de acondicionamiento no fue fácil para el actor. Según indicó su entrenador, Pascal soportó meses de confusión e incertidumbre para lograr ese aspecto musculoso. También enfrentó dolores que le hicieron retroceder y cuestionar las exigencias que estaba asumiendo.

Durante una escena peligrosa para "Gladiator II " del año pasado , se dislocó el hombro, se desgarró el músculo psoas (espalda baja) y debilitó el flexor de la cadera. Pascal sufrió un dolor de espalda prolongado que le afectó psicológicamente. Estas afecciones pueden ser aún más devastadoras cuando uno llega a los 40 o 50 años, explicó Walsh.

El desafío de recuperarse

"Vino y me dijo: 'Estoy hecho un desastre'", recordó Walsh. "No puedo subir escalones, no puedo hacer zancadas, no puedo hacer sentadillas, no puedo hacer estas cosas porque me duele la espalda".

Con una fecha límite inminente y una agenda agitada antes del rodaje de "Los Cuatro Fantásticos" en Inglaterra, Pascal le hizo una pregunta al entrenador. "¿Se puede hacer?" Y yo respondí: "Por supuesto", dijo Walsh. El entrenador le adelantó a Pascal que el proceso sería lento y tedioso, pero que ambos eventualmente transformarían su cuerpo.

Un cambio drástico

"Lo tomé como un proyecto y lo tomé en serio porque vi a mi amigo sufriendo y psicológicamente deprimido", confesó su preparador físico.

Walsh explicó que su primera gran victoria con Pascal fue cuando el actor notó un espacio entre su vientre y un par de pantalones en el set de "The Last of Us". "Le quitamos 11 kilos cambiando su dieta", concluyó Walsh.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Test viral: elegí una borra de la taza y descubrí cuál es el ajuste que necesitás hacer en tu vida

Test viral: elegí una borra de la taza y descubrí cuál es el ajuste que necesitás hacer en tu vida

La Linterna Mágica: proyectarán “Los Olvidados” en el Círculo de la Prensa

La Linterna Mágica: proyectarán “Los Olvidados” en el Círculo de la Prensa

Equivale a 100 abdominales: la postura de yoga más efectiva para lograr un vientre plano

Equivale a 100 abdominales: la postura de yoga más efectiva para lograr un vientre plano

Lo más popular
Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”
1

Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit
2

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit

El 96% de los vecinos de la avenida quiere que se llame Roca
3

El 96% de los vecinos de la avenida quiere que se llame Roca

El discurso de Milei: faltó el ¡viva la libertad, carajo!
4

El discurso de Milei: faltó el ¡viva la libertad, carajo!

Las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei para defender su plan de gobierno
5

Las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei para defender su plan de gobierno

Las 5 claves de la semana: Milei se repone de la paliza en Diputados y Jaldo festeja
6

Las 5 claves de la semana: Milei se repone de la paliza en Diputados y Jaldo festeja

Más Noticias
“Ella no podía hablar”: un ex socio de Contardi contó cómo trataba a Julieta Prandi

“Ella no podía hablar”: un ex socio de Contardi contó cómo trataba a Julieta Prandi

Cáscaras de zanahoria en las ventanas: los beneficios que desconocías de este uso

Cáscaras de zanahoria en las ventanas: los beneficios que desconocías de este uso

Cómo preparar la poderosa sopa que cura las gripes más fuertes y aumenta las defensas

Cómo preparar la poderosa sopa que cura las gripes más fuertes y aumenta las defensas

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

El PRO Tucumán se suma a La Libertad Avanza: “La gente eligió este rumbo y debemos acompañar”

El PRO Tucumán se suma a La Libertad Avanza: “La gente eligió este rumbo y debemos acompañar”

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

Comentarios