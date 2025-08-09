El drástico cambio físico de Pedro Pascal que lo llevó al borde de la depresión

Pedro Pascal no es solo uno de los actores más reconocidos de Hollywood, que además sumó cuatro nominaciones al premio Emmy y se convirtió en un fenómeno mundial. También es un artista que acepta desafíos y que en último tiempo decidió llevar su cuerpo al límite, interpretando papeles que le obligaron a transformar su físico drásticamente y también lo llevaron al borde de abandonarlo todo.
En los últimos años, Pedro Pascal aceptó darle vida a personajes que le requirieron de un esfuerzo físico extenuante, que incluso fueron un reto para su edad. Pero uno de las apuestas más exigentes le llegaría con su debut en Marvel, la franquicia de superhéroes donde el chileno se incorporó como uno de Mr. Fantástico en el estreno de "Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos". Su entrenador, Jason Walsh, comentó cuáles fueron los desafíos que el intérprete se puso al hombro.
Papeles extenuantes
Como lo habría hecho con Matt Damon en la película de acción "La Gran Muralla" de 2014, Walsh se encargó del acondicionamiento físico de Pascal para el estreno de Marvel de 2025. La relación entre ambos se convirtió en un vínculo de admiración mutua. "Tuvimos química al instante", declaró Walsh a USA TODAY.
El trabajo de acondicionamiento no fue fácil para el actor. Según indicó su entrenador, Pascal soportó meses de confusión e incertidumbre para lograr ese aspecto musculoso. También enfrentó dolores que le hicieron retroceder y cuestionar las exigencias que estaba asumiendo.
Durante una escena peligrosa para "Gladiator II " del año pasado , se dislocó el hombro, se desgarró el músculo psoas (espalda baja) y debilitó el flexor de la cadera. Pascal sufrió un dolor de espalda prolongado que le afectó psicológicamente. Estas afecciones pueden ser aún más devastadoras cuando uno llega a los 40 o 50 años, explicó Walsh.
El desafío de recuperarse
"Vino y me dijo: 'Estoy hecho un desastre'", recordó Walsh. "No puedo subir escalones, no puedo hacer zancadas, no puedo hacer sentadillas, no puedo hacer estas cosas porque me duele la espalda".
Con una fecha límite inminente y una agenda agitada antes del rodaje de "Los Cuatro Fantásticos" en Inglaterra, Pascal le hizo una pregunta al entrenador. "¿Se puede hacer?" Y yo respondí: "Por supuesto", dijo Walsh. El entrenador le adelantó a Pascal que el proceso sería lento y tedioso, pero que ambos eventualmente transformarían su cuerpo.
Un cambio drástico
"Lo tomé como un proyecto y lo tomé en serio porque vi a mi amigo sufriendo y psicológicamente deprimido", confesó su preparador físico.
Walsh explicó que su primera gran victoria con Pascal fue cuando el actor notó un espacio entre su vientre y un par de pantalones en el set de "The Last of Us". "Le quitamos 11 kilos cambiando su dieta", concluyó Walsh.