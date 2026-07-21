La Justicia detectó inconsistencias en el patrimonio de Insaurralde y analiza citarlo nuevamente a indagatoria

Resumen para apurados
- La Justicia federal evalúa citar hoy a indagatoria a Martín Insaurralde en Argentina por inconsistencias patrimoniales vinculadas a presunto enriquecimiento ilícito.
- La pericia contable 2010-2023 reveló un saldo negativo de $19,6 millones y pagos en efectivo sin justificar. La defensa atribuye el desfasaje a un préstamo de su expareja.
- La decisión fiscal determinará si la causa se profundiza o se cierra, marcando el curso judicial sobre el posible lavado de dinero y la responsabilidad de los involucrados.
La fiscalía federal que investiga a Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero comenzó a analizar la pericia patrimonial incorporada recientemente al expediente y evalúa avanzar con un nuevo pedido de indagatoria. La posibilidad surgió luego de que los investigadores detectaran, según sostienen, inconsistencias entre los ingresos declarados por el exintendente de Lomas de Zamora y los gastos relevados durante el período analizado.
Para la Justicia existen diferencias entre los ingresos informados y los egresos registrados, además de numerosos pagos en efectivo cuya trazabilidad no pudo ser acreditada, según información a la que accedió TN.
Fuentes judiciales señalaron a ese medio que la documentación presenta "claras inconsistencias" y que, a primera vista, "hay números que no cierran". En ese contexto, consideran que el contenido de la pericia podría derivar en un nuevo requerimiento de indagatoria para profundizar la investigación.
Entre las principales observaciones figuran pagos en efectivo vinculados con hoteles y viajes que, según la fiscalía, no estarían debidamente contabilizados. También cuestionan la explicación presentada por la defensa respecto de un préstamo atribuido a Jesica Cirio.
Los abogados de Insaurralde, en tanto, solicitaron el cierre de la causa al considerar que un préstamo de U$S250.000 otorgado por Cirio permite justificar los gastos del exfuncionario. "Eran un matrimonio, se deben contemplar los ingresos de ambos", sostienen.
Sin embargo, desde la Justicia remarcaron que "hay muchos pagos en efectivo en hoteles y viajes que no están contabilizados o sobre los que no hay documentación" y agregaron que "el préstamo de Jesica Cirio de U$S250.000 no justifica gastos en efectivo".
La evaluación del Ministerio Público también pone el foco en la ausencia de documentación respaldatoria sobre distintos consumos realizados en el exterior. Según las fuentes consultadas, "los números no son claros, no cierran, faltan facturas de los hoteles". Además, sostienen que Insaurralde "pagó todo en el exterior en efectivo", por lo que consideran que "claramente no hay trazabilidad de la plata", un elemento que, a criterio de la fiscalía, constituye un indicio de presunto lavado de dinero.
Qué reveló la pericia contable
Las observaciones se apoyan en la pericia contable incorporada recientemente al expediente, que analizó ingresos, gastos, viajes, obras y operaciones patrimoniales de Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici entre 2010 y 2023.
El informe determinó que Insaurralde declaró ingresos por $87.171.401 durante ese período, mientras que los egresos relevados ascendieron a $99.975.141. Como resultado, la pericia registró un saldo negativo acumulado de $19.647.220,14 al comparar los ingresos declarados con los gastos y las aplicaciones patrimoniales detectadas.
Los peritos de la defensa de Insaurralde, Cirio y Clerici incorporaron un informe complementario en el que sostienen que ese déficit debe compensarse con fondos correspondientes a Cirio, bajo el argumento de que se trataba de bienes gananciales. No obstante, la pericia analiza por separado los movimientos y consumos de cada uno de los involucrados.
Viajes, refacciones y operaciones inmobiliarias
Uno de los capítulos del informe está dedicado a los viajes realizados entre 2010 y 2023. Allí se consigna que Insaurralde gastó U$S121.000 en pasajes, además de $14.313.904 durante el mismo período.
En el caso de Cirio, el relevamiento registra gastos por U$S136.068 en pasajes y otros $7.635.046. A esos montos se suman $35.158.185,84 correspondientes a gastos del grupo familiar en viajes.
La pericia también incorporó información sobre trabajos realizados por la empresa Texo Arq SRL en la propiedad de San Vicente. Según el informe, la firma registró pagos por $1.924.200 en 2018, $618.915 en 2019, $968.000 en 2021 y $1.936.000 en 2022.
Además, fueron relevadas facturas por refacciones emitidas a nombre de Cirio por U$S107.092,78, mientras que para Insaurralde se registraron comprobantes por U$S125.288,27.
El informe también reconstruye distintas operaciones inmobiliarias. Entre ellas figura la compra del terreno donde posteriormente se construyó la mansión de San Vicente, adquirido el 27 de octubre de 2006 por U$S58.828 por la entonces esposa de Insaurralde y luego vendido a DOIO.
Asimismo, analiza la adquisición de los lotes 242 y 243 del barrio privado Fincas de San Vicente Club de Chacras SA por un valor total de $806.000. Según la documentación examinada, parte del pago se realizó mediante un cheque por $350.000 y el saldo mediante 24 cheques de $19.000. La pericia sostiene que los $350.000 provinieron de un préstamo de los accionistas y concluye que, respecto del resto de la operación, la capacidad económica de la actividad comercial analizada no permitía afrontar el total de la compra.
Otro de los apartados está dedicado a SASAXA, una empresa vinculada a Insaurralde. Allí se detallan aportes de capital, ventas de bienes y distintos movimientos contables entre 2010 y 2018, además de egresos destinados a la adquisición de un inmueble, un vehículo y otros bienes, junto con una distribución de utilidades concretada en 2012.
La investigación sumó una nueva línea
La causa investiga a Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y también involucra a Jesica Cirio. El expediente cobró impulso tras la difusión del viaje que el exintendente de Lomas de Zamora realizó junto a Sofía Clerici a Marbella, en septiembre de 2023.
En las últimas semanas, además, la investigación incorporó una nueva línea relacionada con los videos en los que aparecen fajos de dólares. Luego de las inspecciones oculares realizadas en el departamento de Cirio, en Las Cañitas, y en la propiedad de Fincas San Vicente, la Justicia detectó diferencias entre el vestidor inspeccionado y el que aparece en las imágenes difundidas.
El expediente también incluye un estudio destinado a determinar la autenticidad del material audiovisual y establecer si presenta algún tipo de manipulación.