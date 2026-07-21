La Justicia detectó inconsistencias en el patrimonio de Insaurralde y analiza citarlo nuevamente a indagatoria

La evaluación del Ministerio Público también pone el foco en la ausencia de documentación respaldatoria sobre distintos consumos realizados en el exterior. Según las fuentes consultadas, "los números no son claros, no cierran, faltan facturas de los hoteles". Además, sostienen que Insaurralde "pagó todo en el exterior en efectivo", por lo que consideran que "claramente no hay trazabilidad de la plata", un elemento que, a criterio de la fiscalía, constituye un indicio de presunto lavado de dinero.