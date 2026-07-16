Política

Causa Insaurralde: las inspecciones oculares en el departamento de Cirio resultaron negativas

Los investigadores no identificaron el lugar donde se filmó el video con los fajos de dólares.

Martín Insaurralde
Martín Insaurralde
Hace 6 Hs

La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que tiene como principales imputados a Martín Insaurralde y a su ex esposa, la conductora Jesica Cirio, sumó un nuevo revés técnico en las últimas. Las inspecciones oculares ordenadas por la Justicia en el departamento de Cirio, ubicado en el barrio porteño de Las Cañitas, y en la propiedad de Insaurralde en el country Fincas de San Vicente, arrojaron resultados preliminares negativos. El objetivo de los peritajes era constatar de forma fehaciente si alguno de esos inmuebles albergaba el lujoso vestidor que se hizo viral en las redes, donde se observa a la modelo exhibiendo fajos de dólares.

Durante los procedimientos paralelos encomendados por el juez federal Luis Armella, los especialistas detectaron marcadas diferencias entre los vestidos actuales de ambas viviendas y las imágenes que circularon públicamente. En el caso de la propiedad de San Vicente, los peritos se encontraron con un escenario particular: si bien un testigo de un allanamiento previo había identificado ese espacio como el del video, los policías detectaron indicios de reformas edilicias recientes. “Hay una posible obra, se nota que pudo haber habido un cambio” , detallaron fuentes del caso, quienes sospechan que las modificaciones se habrían concretado antes de 2024 para despistar a la Justicia.

Qué declaró la niñera de Jesica Cirio sobre el video de los dólares

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En lo que respeta al departamento de Las Cañitas, los peritos realizaron un adelanto verbal donde marcaron que el vestidor inspeccionado presenta discrepancias visuales con el soporte fílmico, aunque todavía resta que se entregue el informe técnico definitivo para descartarlo por completo.

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