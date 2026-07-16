Causa Insaurralde: las inspecciones oculares en el departamento de Cirio resultaron negativas

La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que tiene como principales imputados a Martín Insaurralde y a su ex esposa, la conductora Jesica Cirio, sumó un nuevo revés técnico en las últimas. Las inspecciones oculares ordenadas por la Justicia en el departamento de Cirio, ubicado en el barrio porteño de Las Cañitas, y en la propiedad de Insaurralde en el country Fincas de San Vicente, arrojaron resultados preliminares negativos. El objetivo de los peritajes era constatar de forma fehaciente si alguno de esos inmuebles albergaba el lujoso vestidor que se hizo viral en las redes, donde se observa a la modelo exhibiendo fajos de dólares.