Incendios en Tucumán: el Gobierno refuerza la coordinación para responder a las emergencias

Resumen para apurados
- El Gobierno de Tucumán reforzó la coordinación entre organismos para combatir los incendios desatados recientemente en la Ruta 9 y otros puntos debido al viento Zonda.
- Tras el calor extremo, el ministro Nazur y Defensa Civil evaluaron operativos previos para articular trabajos conjuntos con Vialidad y la Dirección Provincial del Agua.
- El plan busca fortalecer el monitoreo preventivo y acelerar las respuestas ante eventos climáticos que pongan en riesgo a la población y la infraestructura provincial.
Los incendios registrados en distintos puntos de Tucumán, con especial impacto sobre la ruta nacional 9 y otros corredores afectados por el viento zonda, llevaron al Gobierno provincial a reforzar la coordinación entre los organismos encargados de la prevención y la respuesta ante estas emergencias.
Con ese objetivo, el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, recibió al director de Defensa Civil, Ramón Imbert. Durante el encuentro analizaron las intervenciones realizadas en las últimas semanas y avanzaron en la planificación de nuevas tareas preventivas y operativas.
Las acciones se desarrollarán en conjunto con la Dirección Provincial del Agua (DPA) y la Dirección Provincial de Vialidad, organismos que participan de manera permanente en la atención de este tipo de contingencias, informaron en la Casa de Gobierno.
Nazur remarcó la importancia de la coordinación entre las distintas áreas del Estado. "Mantenemos una articulación permanente con todos los organismos que tienen responsabilidades en la prevención y atención de emergencias. Defensa Civil cumple un rol fundamental en la coordinación de los operativos y desde nuestro ministerio ponemos a disposición todos los recursos necesarios para acompañar esta tarea", sostuvo.
El funcionario agregó que la cooperación entre Defensa Civil, la DPA, Vialidad Provincial y el resto de los organismos permite brindar respuestas rápidas frente a situaciones que ponen en riesgo a las personas, la infraestructura y el ambiente.
Durante la reunión, las autoridades coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y monitoreo para actuar con mayor rapidez ante eventos climáticos que puedan provocar incendios o afectar la transitabilidad en rutas y caminos de la provincia.
El Gobierno provincial señaló que continuará trabajando de manera coordinada para resguardar la seguridad de la población y proteger la infraestructura estratégica de Tucumán frente a este tipo de contingencias.