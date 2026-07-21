Política

Incendios en Tucumán: el Gobierno refuerza la coordinación para responder a las emergencias

Autoridades provinciales evaluaron los operativos realizados y definieron nuevas acciones de prevención y respuesta frente a los focos registrados en las rutas.

Reunión entre el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte y el director de Defensa Civil. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Reunión entre el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte y el director de Defensa Civil. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno de Tucumán reforzó la coordinación entre organismos para combatir los incendios desatados recientemente en la Ruta 9 y otros puntos debido al viento Zonda.
  • Tras el calor extremo, el ministro Nazur y Defensa Civil evaluaron operativos previos para articular trabajos conjuntos con Vialidad y la Dirección Provincial del Agua.
  • El plan busca fortalecer el monitoreo preventivo y acelerar las respuestas ante eventos climáticos que pongan en riesgo a la población y la infraestructura provincial.
Resumen generado con IA

Los incendios registrados en distintos puntos de Tucumán, con especial impacto sobre la ruta nacional 9 y otros corredores afectados por el viento zonda, llevaron al Gobierno provincial a reforzar la coordinación entre los organismos encargados de la prevención y la respuesta ante estas emergencias.

Con ese objetivo, el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, recibió al director de Defensa Civil, Ramón Imbert. Durante el encuentro analizaron las intervenciones realizadas en las últimas semanas y avanzaron en la planificación de nuevas tareas preventivas y operativas.

Las acciones se desarrollarán en conjunto con la Dirección Provincial del Agua (DPA) y la Dirección Provincial de Vialidad, organismos que participan de manera permanente en la atención de este tipo de contingencias, informaron en la Casa de Gobierno.

Calor extremo, incendios y daños en Tucumán por el paso del viento Zonda

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Nazur remarcó la importancia de la coordinación entre las distintas áreas del Estado. "Mantenemos una articulación permanente con todos los organismos que tienen responsabilidades en la prevención y atención de emergencias. Defensa Civil cumple un rol fundamental en la coordinación de los operativos y desde nuestro ministerio ponemos a disposición todos los recursos necesarios para acompañar esta tarea", sostuvo.

El funcionario agregó que la cooperación entre Defensa Civil, la DPA, Vialidad Provincial y el resto de los organismos permite brindar respuestas rápidas frente a situaciones que ponen en riesgo a las personas, la infraestructura y el ambiente.

Durante la reunión, las autoridades coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y monitoreo para actuar con mayor rapidez ante eventos climáticos que puedan provocar incendios o afectar la transitabilidad en rutas y caminos de la provincia.

El Gobierno provincial señaló que continuará trabajando de manera coordinada para resguardar la seguridad de la población y proteger la infraestructura estratégica de Tucumán frente a este tipo de contingencias.

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