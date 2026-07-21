Incendios en Tucumán: el Gobierno refuerza la coordinación para responder a las emergencias

Nazur remarcó la importancia de la coordinación entre las distintas áreas del Estado. "Mantenemos una articulación permanente con todos los organismos que tienen responsabilidades en la prevención y atención de emergencias. Defensa Civil cumple un rol fundamental en la coordinación de los operativos y desde nuestro ministerio ponemos a disposición todos los recursos necesarios para acompañar esta tarea", sostuvo.