Avanzan los trabajos de repavimentación en la ruta 323

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) avanza con una nueva etapa de la repavimentación de la Ruta Provincial 323, una obra que forma parte del plan de recuperación de la red vial que impulsa el Gobierno. La intervención abarca un tramo de siete kilómetros y tiene como objetivo mejorar las condiciones de transitabilidad y reforzar la seguridad de uno de los corredores de la zona este.