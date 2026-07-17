Política

Avanzan los trabajos de repavimentación en la ruta 323

La obra abarca unos siete kilómetros.

EN OBRA. Hasta el momento se recuperaron 400 metros de asfalto.
EN OBRA. Hasta el momento se recuperaron 400 metros de asfalto.
Hace 2 Hs

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) avanza con una nueva etapa de la repavimentación de la Ruta Provincial 323, una obra que forma parte del plan de recuperación de la red vial que impulsa el Gobierno. La intervención abarca un tramo de siete kilómetros y tiene como objetivo mejorar las condiciones de transitabilidad y reforzar la seguridad de uno de los corredores de la zona este.

De acuerdo con la información oficial, los trabajos permitieron completar la colocación de 400 metros de carpeta asfáltica, correspondientes a 200 metros ejecutados a cada lado del puente ubicado sobre la traza. En paralelo, las tareas de fresado alcanzan aproximadamente dos kilómetros del recorrido previsto, preparando la superficie para la colocación de la nueva carpeta de rodamiento.

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El ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, destacó que la intervención forma parte de un programa integral de recuperación de la infraestructura vial que se desarrolla en distintos puntos de la provincia. “Continuamos avanzando con un plan sostenido de recuperación de la infraestructura vial en toda la provincia. Estas obras permitirán mejorar la transitabilidad, brindar mayor seguridad a quienes circulan diariamente por la ruta 323 y fortalecer la conectividad entre las distintas localidades”, afirmó.

El funcionario remarcó además que la ejecución de este tipo de proyectos responde a una decisión política del Poder Ejecutivo provincial de mantener la inversión en infraestructura. “Es una decisión del gobernador Osvaldo Jaldo seguir invirtiendo en obras que mejoran la calidad de vida de los tucumanos”, sostuvo Nazur al referirse al alcance del plan vial que lleva adelante la Provincia.

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Otras intervenciones

La repavimentación se suma a otras intervenciones concretadas recientemente sobre la ruta provincial 323. Durante 2025 se realizó la repavimentación de 14,2 kilómetros del corredor, además de la construcción de una nueva rotonda y un nuevo puente, obras que buscaron optimizar la circulación y aumentar la seguridad para quienes utilizan diariamente esa vía. Las autoridades indicaron que los trabajos continuarán de acuerdo con el cronograma previsto hasta completar los siete kilómetros contemplados en esta etapa.

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