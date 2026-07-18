Calor extremo, incendios y daños en Tucumán por el paso del viento Zonda

Para los tucumanos, ayer fue uno de esos días para quedar desorientado. El calendario indicaba 17 de julio, es venir, “supuestamente” pleno invierno (al que todavía le falta un poco más de dos meses). ¡Pero el termómetro llegó a marcar 36°C! Lógicamente, la mayoría ya estaba advertida sobre que esto iba a ocurrir, aunque igual hubo sorpresa; ya desde el jueves a la noche, la calidez ambiental lo presagiada. Fue cuando, de a poco, empezó a hacer de las suyas el viento Zonda.
El fenómeno llevó a que San Miguel de Tucumán se convierta ayer en la ciudad más calurosa del país. Esto, mientras las intensas ráfagas provocaron incendios, daños materiales y complicaciones en distintos puntos de la provincia. Este panorama del tiempo estuvo impulsado por el ingreso de una masa de aire caliente, que generó una jornada atípica en pleno invierno y obligó no sólo a aliviar la vestimenta, sino también a desplegar operativos de emergencia para controlar diversos focos ígneos.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya anticipaba que ayer sería el día más cálido de la semana. Con el paso de las horas, el escenario se volvió extremo. A las 7, el termómetro ya marcaba 24 °C, una temperatura inusual para esta época del año. A medida que avanzaba la mañana, el aire se tornó cada vez más cálido y seco, mientras el viento Zonda ganaba intensidad. Alrededor del mediodía, el SMN confirmó que San Miguel de Tucumán registraba una sensación térmica de 36°C.
Detrás de la capital tucumana quedaron otras ciudades del norte afectadas por el mismo fenómeno meteorológico. Las Lomitas, en Formosa, registró una sensación térmica de 32,6°C; Salta alcanzó los 32,2°C; Rivadavia llegó a 31,2°C; Formosa capital, 30,8 °C; Resistencia, 30,7°C; Roque Sáenz Peña, 30,4°C; Ituzaingó y San Salvador de Jujuy, 29,8°C; mientras que Paso de los Libres marcó 29,6°C.
Además del calor inusual, las fuertes ráfagas levantaron grandes cantidades de polvo, reduciendo la visibilidad y afectando la calidad del aire. Muchos tucumanos optaron por utilizar barbijos para protegerse de las partículas en suspensión mientras transitaban por las calles. También hubo alguna caída de árboles (como uno de 24 de Septiembre al 380, a pocos metros de plaza Independencia), bajas de tensión eléctrica y voladuras de carteles.
Consecuencias
Las consecuencias del viento se hicieron sentir en distintos lugares de la provincia. Uno de los episodios más destacados ocurrió durante la mañana de ayer en la autopista Tucumán-Famaillá, a la altura del río Lules. Allí un camión se incendió y, debido a la fuerza del viento, las llamas se propagaron rápidamente hacia los pastizales cercanos.
Bomberos y equipos de emergencia trabajaron intensamente para controlar el foco ígneo y evitar que avanzara sobre otras áreas. El humo generado por el incendio complicó la circulación vehicular y redujo considerablemente la visibilidad sobre la autopista. No se reportaron personas heridas y las autoridades iniciaron una investigación para determinar qué originó el incendio del vehículo.
El viento también provocó daños materiales en los Valles Calchaquíes. En El Mollar, las ráfagas provocaron la voladura de techos de chapa, derrumbes parciales de mampostería y la caída de postes del tendido eléctrico, lo que generó interrupciones en el suministro de energía.
Las imágenes difundidas desde esa villa turística mostraron viviendas con importantes destrozos y gran cantidad de escombros dispersos en calles y accesos. El SMN había emitido previamente una alerta naranja para el oeste de la provincia debido a la intensidad prevista del viento Zonda.
Ante esta situación, las autoridades recomendaron a la población permanecer bajo techo siempre que fuera posible, asegurar objetos que pudieran desprenderse con el viento y evitar desplazamientos innecesarios mientras persistieran las ráfagas.
Las condiciones extremas también favorecieron la aparición de incendios rurales. Uno de los casos ocurrió durante la tarde del jueves en Amaicha del Valle, donde un llamado telefónico alertó sobre un foco ígneo que avanzaba rápidamente en un sector del barrio Los Sazos.
Cuando efectivos policiales llegaron al lugar comprobaron que el fuego se desarrollaba sobre un terreno cubierto de pastizales altos, malezas y abundante vegetación seca. La sequedad del suelo y las fuertes ráfagas facilitaron la rápida propagación de las llamas, generando preocupación por el riesgo de que alcanzaran viviendas cercanas.
Frente a esa situación se activó un operativo conjunto entre la Policía y los Bomberos Voluntarios de Amaicha del Valle y de Colalao del Valle. Durante varias horas trabajaron desde distintos frentes para contener el incendio hasta lograr extinguirlo por completo y realizar tareas de enfriamiento que evitaran una posible reactivación.
Finalmente, no hubo personas heridas ni daños sobre viviendas.
El incendio de Amaicha se sumó a otro episodio registrado el jueves en Tafí del Valle. Allí un foco ígneo se desató en un terreno del barrio Las Tacanas y movilizó rápidamente a efectivos policiales y a los Bomberos Voluntarios de la localidad.
El alerta fue recibido mediante un llamado telefónico. Al llegar al lugar, los policías constataron que los bomberos ya combatían las llamas, que amenazaban con extenderse hacia otros sectores del barrio.
Gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia, el fuego pudo ser controlado antes de provocar mayores consecuencias. Tampoco se registraron heridos ni daños materiales de importancia.
La combinación de viento Zonda, altas temperaturas, baja humedad y vegetación extremadamente seca generó un escenario de elevado riesgo en gran parte del territorio tucumano. Por ese motivo, las autoridades insistieron en extremar las precauciones, evitar cualquier actividad que pudiera provocar incendios y mantenerse atentos a las recomendaciones oficiales mientras continúen las condiciones meteorológicas adversas.