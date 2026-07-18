Calor extremo, incendios y daños en Tucumán por el paso del viento Zonda

Para los tucumanos, ayer fue uno de esos días para quedar desorientado. El calendario indicaba 17 de julio, es venir, “supuestamente” pleno invierno (al que todavía le falta un poco más de dos meses). ¡Pero el termómetro llegó a marcar 36°C! Lógicamente, la mayoría ya estaba advertida sobre que esto iba a ocurrir, aunque igual hubo sorpresa; ya desde el jueves a la noche, la calidez ambiental lo presagiada. Fue cuando, de a poco, empezó a hacer de las suyas el viento Zonda.