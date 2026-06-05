Con acoples, boleta papel y chances de reelección: qué cambios se esperan en Tucumán para 2027

Resumen para apurados
- Politólogos analizan en Tucumán los posibles cambios electorales para 2027, debatiendo sobre el sistema de acoples, la boleta de papel y la reelección de las autoridades.
- El debate surge tras evaluar la viabilidad de mantener las colectoras tradicionales o avanzar hacia una lista única frente a las normativas electorales vigentes en el país.
- Estas definiciones clave moldearán la estrategia política de Tucumán de cara a 2027, impactando directamente en la gobernabilidad y en la oferta electoral de la provincia.
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