Política

Con acoples, boleta papel y chances de reelección: qué cambios se esperan en Tucumán para 2027

Dos politólogos analizaron el panorama desde el punto de vista de las normativas electorales y el uso de las colectoras o de una lista única como estrategia.

ELECCIONES EN TUCUMÁN / ARCHIVO LA GACETA
ELECCIONES EN TUCUMÁN / ARCHIVO LA GACETA
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Politólogos analizan en Tucumán los posibles cambios electorales para 2027, debatiendo sobre el sistema de acoples, la boleta de papel y la reelección de las autoridades.
  • El debate surge tras evaluar la viabilidad de mantener las colectoras tradicionales o avanzar hacia una lista única frente a las normativas electorales vigentes en el país.
  • Estas definiciones clave moldearán la estrategia política de Tucumán de cara a 2027, impactando directamente en la gobernabilidad y en la oferta electoral de la provincia.
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