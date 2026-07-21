Cuánto cuesta guardar tus archivos en la nube: guía comparativa de precios y almacenamiento

Resumen para apurados
- Una guía comparativa analiza hoy los costos y capacidades del almacenamiento en la nube de Google, Claro y Dropbox para usuarios y empresas en Argentina.
- Tras cambios en las políticas de Google y el aumento de datos, las opciones van desde planes gratuitos hasta pagos en pesos argentinos y dólares con varios terabytes.
- Comparar estas alternativas facilita a consumidores y profesionales optimizar sus presupuestos y recursos ante la creciente necesidad de resguardo digital.
En un mercado digital donde la información y los archivos personales crecen de forma exponencial, comparar los costos y capacidades del almacenamiento en la nube se volvió indispensable. Con opciones que van desde las alternativas sin cargo hasta planes pensados para las más altas exigencias profesionales, la oferta actual de las principales plataformas presenta un abanico de precios en pesos argentinos y dólares. Analizar estas cifras permite evaluar no solo el costo directo por gigabyte, sino también el valor añadido que cada servicio ofrece para el uso personal, familiar o corporativo.
Frente a cambios en la gestión del almacenamiento de Google, la primera opción para muchos, entender cuánto cuesta resguardar los datos resulta clave para cuidar el bolsillo y optimizar recursos. Desde las soluciones locales en moneda nacional hasta los servicios internacionales que integran amplios límites de espacio, la brecha de precios y capacidades es significativa.
Comparar los precios de las diferentes plataformas también permite saber cuál es la más conveniente según los dispositivos desde los que se pueda acceder a la información, la cantidad de datos que pueden archivarse y la cantidad de usuarios que pueden servirse del almacenamiento.
Costo de almacenamiento en Claro Drive
- 75 GB gratis con tu número Claro
- 100 GB: $800 final por mes ($661,15 sin impuestos)
- 300 GB: $1.000 final por mes ($826,44 sin impuestos)
- 1 TB: $1.650 final por mes ($1.363,63 sin impuestos)
- 2 TB: $3.000 final por mes ($2.479,33 sin impuestos)
- Basic (Gratis): ideal para uso personal básico, ofrece 2 GB de espacio total para almacenar y compartir tus archivos de forma sencilla.
- Plus (U$S9.99 por mes): diseñado para una persona, incluye 2 TB de almacenamiento con conectividad en todos tus dispositivos. Permite transferir archivos de hasta 50 GB, editar archivos PDF, gestionar firmas digitales y contar con un margen de 30 días para restaurar elementos eliminados.
- Standard - La mejor oferta (U$S15 por usuario al mes): orientado a profesionales y equipos a partir de una persona, ofrece desde 3 TB de almacenamiento grupal y transferencias de hasta 100 GB. Incluye 180 días para la restauración de archivos, herramientas de edición de PDF y firma, personalización de marca, protección con contraseña, carpetas compartidas, administración de permisos, grupos, roles y paneles de control administrativo.
- Advanced (U$S24 por usuario al mes): Pensado para empresas a partir de tres usuarios, arranca con 15 TB de capacidad para el equipo y amplia el historial de restauración a un año entero. Integra todas las funciones de los planes anteriores sumando cifrado de extremo a extremo, administración avanzada de claves, gestión de niveles de administrador, herramientas de seguimiento de cumplimiento e inicio de sesión único (SSO).
- Gratis: incluye 15 GB de almacenamiento en la nube en Gmail, Drive y Fotos.
- Google AI Plus (U$S4.99 por mes): incluye 400 GB de almacenamiento en la nube en Gmail, Drive y Fotos.
- Google AI Pro (U$S19.99 por mes): incluye 5 TB de almacenamiento en la nube en Gmail, Drive y Fotos.
- Google AI Ultra (a partir de U$S99.99 por mes): incluye almacenamiento en la nube a partir de 20 TB en Gmail, Drive y Fotos.