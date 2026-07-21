Cuánto cuesta guardar tus archivos en la nube: guía comparativa de precios y almacenamiento

En un mercado digital donde la información y los archivos personales crecen de forma exponencial, comparar los costos y capacidades del almacenamiento en la nube se volvió indispensable. Con opciones que van desde las alternativas sin cargo hasta planes pensados para las más altas exigencias profesionales, la oferta actual de las principales plataformas presenta un abanico de precios en pesos argentinos y dólares. Analizar estas cifras permite evaluar no solo el costo directo por gigabyte, sino también el valor añadido que cada servicio ofrece para el uso personal, familiar o corporativo.