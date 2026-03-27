Condenan a ex jefe policial por usar presos en obras de su casa en El Cadillal

En representación de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, el auxiliar fiscal Federico Lizarraga —del equipo encabezado por Mariana Rivadeneira— detalló los agravantes considerados. Según expuso, el ex comisario “se valió de su posición jerárquica para desplegar un esquema de actuación” mediante el cual ordenó el traslado de detenidos sin autorización judicial ni control, para luego emplearlos en tareas de construcción tanto en dependencias policiales como en su domicilio particular en El Cadillal.