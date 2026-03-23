Seguridad Imputan a dos secretarias en la causa contra el comisario que hacía trabajar a presos en El Cadillal Ya son nueve los policías investigados en el caso. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL LA CASA DEL JEFE DE LA URN. Fue allanada en noviembre pasado. Hace 3 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánEl CadillalMariana RivadeneiraEugenio Agüero GamboaGustavo Beltrán Tamaño texto Comentarios Lo más popular Santoral del 22 de marzo: San Bienvenido Scotivoli y otros santos recordados por la Iglesia Sin luz en casa: trucos para cargar el celular en una situación de emergencia Lesiones en la mano por el uso del celular: cuáles son las más frecuentes y cómo prevenirlas Siete rutinas de bienestar para el otoño 2026: cómo transformar el cambio de estación en tu mejor momento Cómo llegar a Puesto La Lagunita: un rincón paradisíaco entre las serranías tucumanas Prohibido volar hasta 2055: la historia del pasajero vetado por 30 años