Julián Fernández, el primer refuerzo que pidió Falcioni para Atlético Tucumán

Resumen para apurados
- Julián Fernández se convertirá en el primer refuerzo de Atlético Tucumán para el Clausura tras ser pedido por el DT Julio Falcioni para potenciar el mediocampo del equipo.
- El jugador de 31 años llega libre por seis meses desde Palestino de Chile. La operación se concretará una vez que el club argentino logre levantar una inhibición de fichajes.
- Esta incorporación inicia la reestructuración del plantel. Falcioni proyecta sumar un defensor y un delantero para consolidar el equipo antes del debut ante Independiente.
A 11 días del debut en el Clausura, Atlético empieza a moverse en el mercado de pases y ya tiene a su primer refuerzo. Julián Fernández se convertirá en la primera incorporación del equipo dirigido por Julio César Falcioni. El mediocampista central, de 31 años, llegará a préstamo desde Palestino de Chile por seis meses, en una operación sin cargo y sin opción de compra.
La llegada del volante responde directamente a un pedido del entrenador. Julio César Falcioni conoce a Fernández y tiene una referencia directa de sus condiciones: fue el propio “Emperador” quien lo hizo debutar en Primera División. Esa relación fue determinante para que el futbolista aparezca como una de las primeras opciones para reforzar el mediocampo del “Decano”.
El acuerdo está encaminado y solo resta que Fernández firme su contrato para convertirse oficialmente en jugador de Atlético. La operación, sin embargo, está supeditada a que el club pueda levantar la inhibición que pesa sobre la institución. Una vez resuelta esa situación, el mediocampista estará en condiciones de formalizar su llegada al plantel tucumano.
La incorporación de Fernández representa el primer movimiento importante de Atlético en un mercado en el que Falcioni pretende darle mayor equilibrio y experiencia al equipo. El entrenador considera que todavía hay sectores que necesitan ser reforzados y, por eso, el volante no sería la única cara nueva que tendrá el plantel durante este período de transferencias.
El técnico ya pidió un marcador central y un delantero. La intención es sumar dos futbolistas más para completar el plantel y afrontar el Clausura con mayores alternativas. Si se concretan esas incorporaciones, la dirigencia y el cuerpo técnico darían por cerrado el mercado de pases.
El debut será el domingo 26, desde las 15, en el Monumental José Fierro, frente a Independiente Rivadavia. Atlético tendrá un estreno exigente ante la “Lepra” mendocina y llegará a ese partido sin haber disputado amistosos de preparación. Falcioni decidió que el equipo no tendrá encuentros de práctica antes del inicio oficial del campeonato.
Más allá de esa ausencia de amistosos, el entrenador ya tiene en mente el equipo que saldrá a la cancha para el primer partido del Clausura. Luis Ingolotti será el arquero; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo e Ignacio Galván conformarán la línea defensiva; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy y Franco Nicola se ubicarán en la mitad de la cancha; mientras que Nicolás Laméndola y Leandro Díaz serán los delanteros.
La llegada de Fernández podría aportar una nueva alternativa para esa zona del campo. El mediocampista central cuenta con experiencia y conocimiento del fútbol argentino, además de haber desarrollado parte de su carrera en el exterior. Falcioni entiende que su presencia puede ser importante para darle mayor solidez y variantes al equipo.
El entrenador, de hecho, fue quien confirmó públicamente que la llegada del volante está encaminada. La relación entre ambos se remonta a los primeros pasos de Fernández en Primera División, cuando Falcioni le dio la posibilidad de debutar. Ahora, varios años después, el técnico volvió a pedirlo para que se sume a su proyecto en Atlético Tucumán.
En paralelo, el plantel tendrá una baja. El paraguayo Javier Domínguez ya se despidió de sus compañeros y dejó de formar parte de los entrenamientos habituales del grupo, aunque todavía no se desvinculó formalmente de Atlético. El volante regresará a Olimpia de Paraguay, club dueño de su pase, una vez que se resuelvan los detalles contractuales.
La lesión de Gastón Suso que ya lleva dos meses de recuperación de su rodilla, genera un movimiento en la estructura defensiva y explica, en parte, la búsqueda de un marcador central. Falcioni pretende contar con una alternativa más para ese sector antes del comienzo del campeonato. Los únicos defensores centrales son Ferreira, Vallejo, Gianluca Ferrari y Tomás Yung que fue promovido hace unas semanas de la reserva. La dirigencia trabaja para cumplir con ese pedido, al igual que con la llegada de un delantero, ya que solo tiene a Díaz, Laméndola, Martín Benítez y Manuel Brondo. Más allá que Ramiro Ruiz Rodríguez también conoce esa posición, "RRR" esta jugando como volante externo.
El calendario no da demasiado margen. Atlético debutará en apenas diez días y el cuerpo técnico ya trabaja con la mira puesta en el duelo ante Independiente Rivadavia. Sin amistosos en el camino, Falcioni deberá utilizar los entrenamientos para terminar de ajustar los detalles de un equipo que, según lo que viene trabajando, ya tiene una base titular definida.
En ese contexto, Julián Fernández aparece como la primera pieza nueva del proyecto. Solo falta la firma. El volante llegará por seis meses, sin cargo y sin opción de compra, pero con la confianza plena del entrenador que lo conoce desde sus comienzos en la máxima categoría.
Atlético se prepara para el Clausura con un equipo que busca seguir encontrando rápidamente su identidad, algo que la encontró en los últimos tres partidos, con Banfield y River por el Apertura y la Copa Argentina ante Talleres. Falcioni ya tiene en mente los nombres para el debut, pero también sabe que el plantel necesita algunos retoques. Fernández será el primero. Un central y un delantero son los próximos objetivos. Con esas incorporaciones, el “Emperador” pretende cerrar el armado de un equipo que tendrá como primer desafío a Independiente Rivadavia, el domingo 26, en el Monumental.