Julián Fernández, el primer refuerzo que pidió Falcioni para Atlético Tucumán

La lesión de Gastón Suso que ya lleva dos meses de recuperación de su rodilla, genera un movimiento en la estructura defensiva y explica, en parte, la búsqueda de un marcador central. Falcioni pretende contar con una alternativa más para ese sector antes del comienzo del campeonato. Los únicos defensores centrales son Ferreira, Vallejo, Gianluca Ferrari y Tomás Yung que fue promovido hace unas semanas de la reserva. La dirigencia trabaja para cumplir con ese pedido, al igual que con la llegada de un delantero, ya que solo tiene a Díaz, Laméndola, Martín Benítez y Manuel Brondo. Más allá que Ramiro Ruiz Rodríguez también conoce esa posición, "RRR" esta jugando como volante externo.