La Reserva de Atlético arrancó con un triunfo y quiere volver a ser protagonista

La Reserva de Atlético Tucumán puso en marcha una nueva ilusión. En el complejo Ojo de Agua, el equipo dirigido por Ramiro González derrotó 2-1 a Aldosivi y comenzó con el pie derecho su participación en el Torneo Clausura de la Copa Proyección. Después de haber alcanzado los cuartos de final durante el primer semestre, el “Decano” inició un nuevo camino con el objetivo de ratificar aquel crecimiento y volver a ocupar un lugar entre los protagonistas.