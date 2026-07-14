La Reserva de Atlético arrancó con un triunfo y quiere volver a ser protagonista

Resumen para apurados
- La Reserva de Atlético Tucumán derrotó 2-1 a Aldosivi en Ojo de Agua durante la primera fecha del Torneo Clausura para consolidar su protagonismo en la Copa Proyección.
- Tras empezar abajo, el equipo de Ramiro González revirtió el marcador gracias a goles de pelota parada de Posse y Olima, bajo la atenta mirada del DT de Primera, Julio Falcioni.
- Este triunfo afianza el objetivo de promover juveniles a Primera tras llegar a cuartos en el Apertura, con la mira puesta en el próximo cruce exigente ante Argentinos Juniors.
La Reserva de Atlético Tucumán puso en marcha una nueva ilusión. En el complejo Ojo de Agua, el equipo dirigido por Ramiro González derrotó 2-1 a Aldosivi y comenzó con el pie derecho su participación en el Torneo Clausura de la Copa Proyección. Después de haber alcanzado los cuartos de final durante el primer semestre, el “Decano” inició un nuevo camino con el objetivo de ratificar aquel crecimiento y volver a ocupar un lugar entre los protagonistas.
No fue un estreno sencillo. Atlético comenzó en desventaja y debió trabajar para dar vuelta el resultado, pero encontró en la pelota parada su principal herramienta. Dos tiros de esquina, uno en cada tiempo, terminaron inclinando un partido que había comenzado favorable al conjunto marplatense.
A los 29 minutos del primer tiempo, Santiago Marcelo Campione convirtió de penal y puso el 1-0 para Aldosivi. La respuesta del equipo tucumano, sin embargo, fue inmediata. Apenas dos minutos después, Juan Pablo Posse apareció tras un córner y estableció la igualdad.
El empate le permitió a Atlético recuperar la tranquilidad y encarar el complemento con otro panorama. El equipo sostuvo la búsqueda y, cuando transcurrían 34 minutos de la segunda parte, volvió a sacar provecho de una pelota detenida. Leandro Olima ganó de cabeza después de otro tiro de esquina y convirtió el 2-1 definitivo.
Así, la Reserva comenzó el Clausura con una victoria que tuvo varios aspectos positivos. Además de la eficacia en las jugadas preparadas, el equipo mostró capacidad de reacción para sobreponerse a un resultado adverso y resolver un encuentro que se presentó complicado desde el inicio.
El desafío de ratificar lo hecho en el Apertura
El triunfo ante Aldosivi representa el primer paso de un nuevo desafío para una Reserva que dejó buenas sensaciones durante el primer semestre. En el Torneo Apertura, Atlético logró avanzar hasta los cuartos de final, instancia en la que fue eliminado por Boca Juniors tras caer 3-0.
Más allá del resultado que marcó el final de aquella campaña, el recorrido permitió que varios juveniles sumaran experiencia en una competencia exigente y se midieran con algunos de los principales equipos formativos del país.
Ahora, el desafío será sostener ese crecimiento. El Clausura aparece como una nueva oportunidad para consolidar el trabajo realizado y, al mismo tiempo, continuar preparando futbolistas con la mira puesta en el plantel profesional.
En ese sentido, la Reserva ocupa un lugar importante dentro de la estructura deportiva del club. Los resultados forman parte de la competencia, pero el principal objetivo continúa siendo el desarrollo de jugadores que puedan acercarse progresivamente a Primera.
La pelota parada marcó la diferencia
El debut también dejó una señal desde lo futbolístico. En un partido parejo, Atlético encontró la diferencia a partir de una herramienta que resultó decisiva: la pelota parada.
Los dos goles llegaron después de tiros de esquina. Primero apareció Posse para igualar el encuentro y, en el complemento, Olima ganó en el juego aéreo para completar la remontada.
La eficacia en ese aspecto permitió destrabar un partido que había comenzado cuesta arriba. A eso se sumó la reacción del equipo después del gol de Aldosivi. Atlético no se desordenó y necesitó apenas dos minutos para recuperar la igualdad, una respuesta que le permitió mantenerse en partido y construir posteriormente la victoria.
La Reserva, bajo la mirada de Falcioni
El estreno del “Decano” también fue seguido de cerca por el cuerpo técnico del plantel profesional. En Ojo de Agua estuvieron presentes el entrenador Julio César Falcioni, su ayudante Leandro Somoza y el preparador físico Kenshi Piccoli.
La presencia de los integrantes del cuerpo técnico de Primera ratificó la atención que existe sobre el trabajo de las divisiones formativas y, particularmente, sobre aquellos futbolistas que buscan dar el salto al plantel superior.
También estuvo presente Gastón Suso, quien continúa con la recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El defensor lleva dos meses de rehabilitación y explicó cómo atraviesa esta etapa. “Me siento bien. Ya con trabajos en el gimnasio y fisioterapia”, señaló.
Paunero, una alternativa en la última línea
Entre las novedades de la formación estuvo la presencia de Ramiro Paunero como marcador central por izquierda. El juvenil integró la zaga junto con Posse, quien además tuvo una participación decisiva al convertir el empate.
En el sector ofensivo, Eduardo García fue utilizado como referencia de ataque y ocupó la posición de delantero centro.
Atlético formó con Enrique Maza Díaz; Uriel Funes, Posse, Paunero y Santiago Cortes Albornoz; Olima, Mauro Carrizo, Luciano García y Martín Ortega; Lucas Videla y Eduardo García.
El próximo desafío será ante Argentinos
Con los primeros tres puntos en el bolsillo, la Reserva de Atlético ya piensa en su próximo compromiso. Por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Copa Proyección, el equipo tucumano visitará a Argentinos Juniors el martes, desde las 15.
Será otra prueba exigente para el conjunto de González, esta vez frente a una institución reconocida históricamente por el trabajo de sus divisiones juveniles. Atlético buscará darle continuidad al buen comienzo y sumar nuevamente para empezar a construir su camino en el torneo.
Después de una campaña que lo llevó hasta los cuartos de final en el Apertura, el “Decano” comenzó el segundo semestre con una señal positiva. Reaccionó ante la adversidad, aprovechó la pelota parada y consiguió una victoria en el estreno. El objetivo de volver a ser protagonista ya está en marcha. (producción periodística: Carlos Leonardo Oardi).