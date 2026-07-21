San Mauricio hoy: el pueblo fantasma que sigue fascinando a fotógrafos, historiadores y curiosos

“Un lugar mágico”: piropos de un historiador

Alberto Orga conoce San Mauricio como pocos y lo define como “un lugar mágico, con una fuerza especial”, donde cada ruina conserva la memoria de un pueblo que supo ser próspero. El historiador sostiene que el verdadero punto de quiebre llegó en 1910: “La designación de América como cabecera fue un duro golpe del que no se pudo sobreponer”, afirma, y atribuye el declive a decisiones urbanísticas desacertadas, sumadas a las sequías, las cenizas volcánicas y las inundaciones. Mientras recorre la antigua iglesia, la estación y el roble centenario plantado por Mauricio Duva, Orga lanza una advertencia: “Alguien dirá: aquí había un pueblo y edificaciones que ya no están, y seremos nosotros los responsables de no haberlo cuidado”..