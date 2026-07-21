San Mauricio: el pueblo que soñó con ser ciudad y terminó en ruinas

Antes que un pueblo con lindas casas, una estación de tren, una capilla o una plaza, San Mauricio fue un gesto de fe. Dos hermanos italianos, Mauricio y Jacinto Duva, llegaron desde Monte Murro con un puñado de pertenencias, una imagen de su santo protector y un pequeño roble traído desde su tierra natal. Cuando uno de sus carros quedó detenido junto al antiguo Fortín Gaspar Campos, entendieron que el destino les había señalado el lugar. Plantaron aquel árbol como quien clava una promesa en la inmensidad de la llanura, encomendaron el futuro a San Mauricio y comenzaron a levantar casas donde hasta entonces sólo había horizonte.